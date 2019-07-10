《信號》金惠秀媽媽被爆欠13億！　遭現任國會議員討債「出來負責」

記者古靜兒／綜合報導

南韓神劇《信號》女主角金惠秀被爆媽媽欠下13億韓元（約台幣3700萬元）未還，債主甚至包括韓國現任國會議員，她的名氣被媽媽當成借錢的名義，因此被債務人希望能夠出面承擔責任。對此金惠秀委任律師發表聲明，早已和母親斷絕聯繫，絕不會再承擔母親欠下的債務。

▲金惠秀的媽媽被爆欠13億韓元未還。（圖／CFP、翻攝自推特）

據韓媒《EDAILY》報導，金惠秀的律師10日發表聲明，因自身家庭狀況讓大家擔心，對此感到十分抱歉。聲明中指出，她的母親在十幾年前就有許多金錢上的問題，對於媽媽所做的事情及債務關係一概不清楚，當然更不可能如外傳所說的合作發展事業，甚至從中獲取任何利益。

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其實金惠秀多年前已為母親償還過多次巨額債務，殊不知媽媽在2012年時又欠下一筆差點傾家蕩產的巨債，當時她被媽媽以「父母有困難，當孩子的應該要全力幫助」為由，被要求解決燃眉之急，最終兩人關係因此正式決裂。據聲明中表示，她和母親已經8年沒有聯繫，推測媽媽在沒有任何商議和協議的情況下，再次發生了金錢問題。

▲金惠秀因拍攝燒腦神劇《信號》被大家廣為熟知。（圖／翻攝自《信號》官網）

新聞曝光後，網友留言大多都心疼金惠秀，並且氣憤地表示怎麼會有這種母親：「媽媽借錢卻要女兒還債，這樣阻擋女兒前路的還是媽媽嗎」、「找欠債的人要啊，關金惠秀什麼事呢？」律師也表示需要對這次事件負責的不是金惠秀而是對方，希望大家不要再傳播任何不實訊息，否則將對名譽毀損和私生活侵害的部分採取法律措施。

▲網友留言挺金惠秀：「找欠債的人要啊，關金惠秀什麼事呢？」（圖／翻攝自NAVER）

此外，金惠秀並非第一次因為母親登上新聞版面，過去和知名男星柳海鎮有過一段情，但這段戀情僅維持3年就分手了。據知情記者表示，當時分手除了是因為兩人行程過於忙碌，以及性格差異太大之外，還有她的母親以絕食反對兩人交往。

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