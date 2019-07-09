黃小柔剷19公斤塞進超緊皮褲...蹲下「臀線全露」領口大開辣翻！

記者林彥君／台北報導

黃小柔狂鏟囤積19年油肉，開心宣告恢復4字頭少女體態後，她近期拍攝一組性感照紀念，也在臉書上曝光超短皮褲配黑網襪的造型，致敬女神瑪丹娜，黃小柔凹凸有致的曲線，加上一雙長到天際的大長腿展現搖滾性感風，讓粉絲們直呼要噴鼻血。

▲黃小柔瘦身後更有自信。（圖／CHOYeR提供）

黃小柔這次為保健品拍攝一系列火辣代言照，透露拍攝前有點緊張，「畢竟近20年來沒穿過這麼緊的衣服了，成功穿上超貼身的皮背心、皮短褲當天，辣到連我自己都要受不了，而且又是詮釋偶像瑪丹娜，讓我加倍開心，這次的拍攝算是圓夢了！」

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▲黃小柔拍攝性感照。（圖／CHOYeR提供）



黃小柔在產後爆肉，雖靠運動與節食維持體態，但有時候工作忙應酬多，暴飲暴食沒時間運動，身形就像溜溜球，反而更「大隻」。黃小柔成功減重，力求突破極限的她拍攝一系列性感照紀念，黃小柔得意表示：「沒有彈性的皮衣皮褲、黑網襪，只要有肉就會擠出來，整條腿還可能變成東坡肉，我之前根本無法駕馭，真的非常恐怖。」



這次成功甩油後她的體態變好，拍照不用刻意喬角度就能展現完美狀態，黃小柔說：「很多同樣身為媽媽的粉絲還特別私訊跟我說，『看到這照片真的帶給他們很大的鼓舞，原來生過孩子還能夠這樣，辣慘了！』」讓她超有成就感。

▲黃小柔瘦身有成。（圖／CHOYeR提供）

