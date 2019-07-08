熊熊皺眉搭小黃...司機幫算命「下車收費2000元」　她傻眼掏錢：當我凱子

記者林彥君／台北報導



熊熊和黃鴻升（小鬼）主持《星光雲！RUN新聞》，小鬼和熊熊今（8日）到公司等待上班族下班，開著「RUN新聞專車」載2位幸運的上班族回家。小鬼也提起昨天熊熊被寫在林柏昇（KID）的維基百科上配偶欄的事件，熊熊強調是誤會，對鏡頭笑說：「林柏昇我的求婚呢？你欠我一個求婚。」

▲小鬼和熊熊載幸運上班族回家。（圖／ETtoday）

在路程中，熊熊和小鬼分享自己搭計程車的經驗，熊熊自認很好騙，很容易被洗腦，曾因為愁眉苦臉搭計程車，司機見狀問她：「妹妹你是不是為情所困？」於是熊熊對司機侃侃而談自己的感情狀況，「我容易被騙，他跟我說可以改運，但大部分都是我自己在講，他都是傾聽。」

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▲小鬼和熊熊招攬同事搭車。（圖／ETtoday）

當她抵達目的地後車資約300元，不過司機表示因為有幫忙算命，所以要「隨喜」收費，當時熊熊身上只有500元，於是想說給500元，其中200元作為算命費，沒想到司機把她載到超商領錢，熊熊苦笑說：「他說要收2000元，還在超商門口等我。」熊熊只好花錢了事，回家還被當時的男友臭罵一頓。

▲熊熊分享自己搭車遇到的怪事。（圖／ETtoday）

不只這樣，熊熊曾搭計程車時，遇到司機兼職在賣玉，聽到司機強調是真品，熊熊就花了5000元向對方買了十二生肖的玉石，熊熊說本來只買一個，後來司機說也可以買給家人，於是就全買了。熊熊自虧很好騙，笑說：「我臉上寫著『盤子』（意指：凱子）嗎？」

▲小鬼和熊熊接上班族回家。（圖／ETtoday）

小鬼想到曾搭計程車時遇過奇怪經驗，當他快到家時，司機突然癲癇發作，腳還踩著油門，他緊急跳到前座踩剎車，「我嚇一跳，我從後座跳到前座踩剎車，檢查司機有沒有咬到舌頭，趕緊叫救護車把司機送醫，我留在現場指揮交通。」驚險的經歷也讓熊熊驚呼，「真的好險！」

