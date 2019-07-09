記者張筱涵／綜合報導

《蜘蛛人：離家日》上映後引起熱烈響應，「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）和「神秘客」傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）也為了宣傳跑遍世界各地，沒想到到南韓接受「KAKAO PAGE」訪問時，小蜘蛛被和主持人NU'EST Aron聯手的傑克給騙了！

▲湯姆霍蘭德和傑克葛倫霍主演《蜘蛛人：離家日》。（圖／資料照／索尼提供）

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「KAKAO PAGE」邀請到NU'EST美國成員Aron擔任主持人，對《蜘蛛人：離家日》提出相關問題後，片尾可以看見訪問前他們閒聊的模樣。此時傑克葛倫霍突然提起本身很喜歡咖啡廳，都會上網搜尋一些新奇咖啡廳實際走訪，像是羊咖啡廳這類的，接續著這個話題，Aron表示：「韓國的咖啡文化很興盛，我也有聽過無尾熊咖啡廳。」

▲傑克葛倫霍為了騙湯姆霍蘭德先提起咖啡廳話題。（圖／翻攝自카카오페이지YouTube）

小蜘蛛光是聽到羊咖啡廳就已經驚訝瞪大雙眼，再聽到無尾熊咖啡廳更是直接喊出「不可能吧」，整個人震驚不已，可能因為太離奇了還看向工作人員問說「真的嗎」，但因為在場的人早已聯合起來要騙他，自然沒有人透露真相。

▲湯姆霍蘭德一聽到新奇的羊、無尾熊咖啡廳就瞪大雙眼。（圖／翻攝自카카오페이지YouTube）

因為Aron和傑克葛倫霍講得跟真的一樣，小蜘蛛興奮了起來連說「是活著的無尾熊嗎」、「我們可以去無尾熊咖啡廳嗎」、「我到現在還沒看過無尾熊」。可惜的是影片中並沒有曝光他得知真相的反應，但如此有趣的互動讓影迷們都笑說「湯姆也太可愛了吧」、「湯姆驚奇地左看右看的模樣太可愛了」。

▲湯姆霍蘭德興奮表示想去無尾熊咖啡廳。（圖／翻攝自카카오페이지YouTube）

▼[스파이더맨: 파 프롬 홈] 톰 홀랜드X제이크 질렌할 덕업일치 인터뷰!(feat.아론)。（影片／取自카카오페이지YouTube，如遭刪除請見諒）