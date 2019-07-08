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《寄生上流》10天票房飄3500萬！導演奉俊昊答謝：下次去台灣

記者吳孟庭／綜合報導

韓片《寄生上流》在台開出亮眼成績，上映才10天，全台票房狂飆近3500萬！導演奉俊昊人正在德國慕尼黑參加影展，特別錄影感謝台灣，還說電影中為何出現「台灣古早味蛋糕」，下次來台會親自跟大家說明，不排除有機會的話，可能造訪台灣。

【影評】《寄生上流》　意外闖入的寄生上流者B

▲《寄生上流》在台創下票房佳績。（圖／CATCHPLAY提供）

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《寄生上流》南韓已突破970萬觀影人次，總票房835億韓幣（約台幣24億），氣勢爆棚。在台上映才經過兩個周末，平日天天都以超過240萬的數字穩定成長，週末票房更比首週末逆勢成長了37%，總計上映10天全台票房狂飆近3500萬，後勢看漲！

好消息傳到人在德國的導演奉俊昊耳裡，也抽空為台灣觀眾錄製了一段獨家影片表達感謝，開心地說：「非常感謝台灣觀眾，很開心票房創下佳績，電影中為什麼出現台灣古早味蛋糕，下次拜訪台灣再和大家說。請各位繼續支持，我看到大家摺披薩盒的影片了，真的很謝謝大家。」

【影評】《寄生上流》　因為有錢，所以善良

▲《寄生上流》開頭一家人在摺披薩盒。（圖／CATCHPLAY提供）

《寄生上流》各種寓意與諷刺，讓許多觀看後的影迷回味無窮，衝戲院繼續二刷、三刷。本片描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。現正全台熱映中。

延伸閱讀►崔宇植緊抱石頭有寓意！《寄生上流》導演精心安排的6個隱喻

▼導演奉俊昊感謝台灣影迷支持。（影片來源：YouTube CatchPlayMovies）

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寄生上流, 宋康昊, 奉俊昊, 李善均, 崔宇植, 日韓風

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