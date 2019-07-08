崔宇植緊抱石頭有寓意！《寄生上流》導演精心安排的6個隱喻

文／吳孟庭

韓國電影《寄生上流》出自大導奉俊昊，他先前的作品有時讓人覺得藝術層面太高，或是科幻題材而不夠有共鳴，這次電影沒有太多誇張特效，圍繞在3個家庭的故事，彷彿世界各處都有可能發生。在進戲院二刷後，似乎更能看清導演特意藏在片中的隱喻，以下的暗示綜合我個人想法以及韓網民討論的解說，歡迎大家一起來討論。

==========以下有雷，看完電影才能往下滑==========

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★石頭

韓國也有蒐藏家喜歡收集石頭，對石頭會賦予「帶財」與「好運」的象徵。從富家子弟敏赫（朴敘俊飾演）手中突然收到石頭的基宇（崔宇植飾演），彷彿幸運從天而降！在家中淹水那天什麼都沒拿（也可能是沒什麼值錢的），就只拿了那塊石頭！雖然他總說是石頭黏著他，但誰都看得出來，他比誰都更重視石頭、重視「財富」。

所以基宇以為抓到了晉升上流的機會，死抱著它不放。但是他把石頭拿去當成凶器，卻反被砸破頭，似乎也象徵著財富能使人泯滅人性（他拿它殺人），也可能被金錢的貪慾所反噬（被石頭砸）。

最後有一幕他把石頭放回水裡，不少人的解釋是，當那顆石頭回到原來的位置時，它就是溪邊一顆再普通不過的石頭，是否一切都是從人類的慾望開始，才賦予某種物品莫須有的期望？

★味道

跟中文一樣，「味道」兩個字不只代表真的嗅覺聞到的氣味，我們也會用「飄出窮酸味」、「身上都銅臭味」等形容詞去描述一種感覺。

朴社長（李善均飾演）真的有聞到什麼嗎？也許吧，畢竟金司機（宋康昊飾演）久住在發霉的半地下室，味道應該不太好。但真正讓他厭惡極致的是那股「窮人味」，也是為何最後他想拿車鑰匙，卻被壓在長年躲在地下而「發臭」的雯光丈夫（朴明勳飾演）身下，他想都沒想就捏住鼻子別過頭，他根深蒂固的階級思想反映在他的行為上，也是這一幕觸發了殺機。

置朴社長於死的，是他的歧視。

★Pretend假裝

其實看了第二次，才發現這個巧思。基宇第二次上課，多蕙（玄升玟飾演）抱怨弟弟老是假裝要人關心，當時基宇還請她用英文「Pretend（假裝）」創造出一篇作文。呵呵，對他來說，寫出這篇文章必定易如反掌吧，因為「騙最大」的不就是基宇你們家嗎？

★階梯

階梯的寓意之深，不單是從兩家住的地方說起。朴社長的家是要往上坡走的，進入家門後，從玄關還要爬上樓梯，一望眼就是開闊天空的深院豪宅，是高高在上的。

相反的，還記得金司機家3人在下雨天逃回家那幕嗎？他們隨著水流下的方向、穿越隧道、走過簡陋的街道，一直往底層走，直到電線在天空繁複錯雜、彷彿平民窟的城市一角才是他們的位置。這個階梯走多遠，象徵著階級差距有多大，以及兩家完全相反的方向。

連大雨也如此諷刺，在有錢人家，下雨可拿出美國製的帳篷，是小孩玩樂的天堂，對於窮人卻是一場災難，導致無家可歸。隔天朴夫人（趙汝珍飾演）還開心地說下了場雨、空氣都變清新了呢～坐在前座開車的金司機，卻是歷劫歸來，也因此種下他心中的憤恨不平（剛好又嫌棄他的味道）。

另外一個階梯的解釋，則是朴社長家中的避難地下室，當雯光（李姃垠飾演）試圖衝上餐廳，卻被忠淑（張慧珍飾演）給一腳踢下去，原本寄生在上流的位置，就這麼被金司機家踹下去。

★線

朴社長一直在警告金司機「不要越線」，那條線，就是富豪對窮人「劃清的界線」。

金司機2次只是噓寒問暖說，「因為朴社長愛老婆對吧？」在我們聽起來很普通的問候，對方一聽隨即變臉，因為對他來說已經跨越主僕分寸、貧富之線，是一種攀關係的表現了。

★印地安

這個解釋我也是看了韓網討論才理解，這是為了比喻美國的社會。雯光（代表印地安原住民）住的地方，被朴社長一家（代表美國白人）給佔領後成為她的主人，甚至無理由就把她給趕走。金司機一家則象徵非法移民，是否在形容美國現況，非法移民取代原住民後寄生在白人領土，就得問問導演了。

當然還有更多巧思，例如多頌（鄭賢俊飾演）畫的那幅畫，現在看得出來其實就是雯光丈夫。最後我想探討的是，因為富人的高傲與歧視，才導致這場悲劇的嗎？

不，因為社會弱勢而狗急跳牆的窮人同樣肇禍！他們看起來不是故意害人的，但基宇與基婷成功偽裝成高材生後，他們還不滿足，一家人全都要吃人夠夠，是「貪心」害慘的。

然而他們真的沒有能力求職嗎？基宇的英文實力連好友都說「比現職大學生好」、基婷修圖能力可以報考偽造文書系（如果有的話）、金司機輕鬆通過駕車考驗（明明就沒車）、媽媽忠淑沒聽過的料理，8分鐘就能上桌還不難吃。他們若不是只想擺爛人生、不想努力工作的話，那就是這個社會並沒有辦法讓有一技之長的人翻身，也許導演最後想叩問的是，社會給過窮人機會了嗎？還是最終都得動上欺騙這個歪腦筋呢？

（以上圖片由CATCHPLAY提供、翻攝自Naver Movie）

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