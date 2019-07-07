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WINNER姜昇潤飆唱《不能說的秘密》　「標準中文＋爆雞皮高音」周杰倫都朝聖！

記者張筱涵／綜合報導

《SBS Super Concert》6日舉行香港場，MAMAMOO金容仙、AB6IX李大輝和WINNER姜昇潤都特別帶來中文歌的表演，其中姜昇潤演唱了在全亞洲掀起轟動的電影主題曲《不能說的秘密》，連原唱周杰倫都來讚！

▲《不能說的秘密》在亞洲擁有高人氣。（圖／翻攝自雅虎電影）

▲《不能說的秘密》在亞洲擁有高人氣。（圖／翻攝自雅虎電影）

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姜昇潤在6日於香港舉行的《SBS Super Concert》帶來《不能說的秘密》，可以看見他站在立麥面前氣勢十足，從頭到尾閉著眼睛深情演唱，精準的發音和演唱時的起承轉合都相當到尾，不只現場粉絲讚嘆連連，就連看影片的網友也都直呼：「真的唱得很好！」

▲姜昇潤翻唱《不能說的秘密》。（圖／翻攝自YouTube／TZZYNN CXX）

▲姜昇潤翻唱《不能說的秘密》。（圖／翻攝自YouTube／TZZYNN CXX）

在各大社群網站傳開的同時，眼尖的網友就發現周杰倫也連續點讚了2則姜昇潤唱《不能說的秘密》的影片片段，意外的原唱認證引起熱烈討論。事實上，姜昇潤2010年在《Super Star K 2》發跡，穩健唱功和魅力嗓因驚艷評審和觀眾獲得第4名的好成績，加入YG娛樂後在《WIN: Who is next?》脫穎而出成為WINNER隊長。

▲周杰倫點讚姜昇潤翻唱影片。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲周杰倫點讚姜昇潤翻唱影片。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▼190706 위너 강승윤 말할 수 없는 비밀。（影片／取自TZZYNN CXX YouTube，如遭刪除請見諒）

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姜昇潤, 周杰倫, 不能說的秘密

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