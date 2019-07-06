ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

霸道總裁愛上女大生：妳太可愛我沒忍住！　激甜日劇《咖啡香草》13金句撩爆

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲深夜劇《咖啡遇上香草》搶在夏季日劇開跑前搶先播。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

記者陳芊秀／綜合報導

夏季日劇即將起跑，各家電視台黃金時段大戲還沒上檔，深夜劇已經先悄悄開播了，其中一部《咖啡遇上香草》（コーヒー＆バニラ）改編自漫畫，描述帥氣社長對女大生一見鍾情的故事，光是第一集就出現眾多撩妹金句，男女主角互動羞恥度破表，少女心炸裂的網友紛紛形容：「又有瑪麗蘇神劇誕生了！」

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自日網、咖啡遇上香草官方推特）

請繼續往下閱讀...

▲《咖啡遇上香草》改編自朱神寶同名少女漫畫。（圖／翻攝自日網、咖啡遇上香草官方推特）

《咖啡遇上香草》改編自朱神寶的同名少女漫畫，描述女大生「白城里紗」受到男同學熱烈追求，其實個性害羞、沒有戀愛經驗，某次在咖啡店遭人騷擾，被帥氣社長「深見宏斗」出手相救，沒想到雙方一見鍾情，發展出宛如香草甜美，又有如咖啡般苦澀的戀愛。由於原作畫風優美，更暢銷450萬冊以上，女主角找來《早安起床號》、《3年A班》的福原遙，大眼甜美的外型受到原作粉絲高度期待。

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲《咖啡遇上香草》描述沒有戀愛經驗的女大生，意外和帥氣社長陷入熱戀。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

櫻田通在《早安起床號》曾演過福原遙的學長，暗戀最後沒有結果，隨後配角變主角，演出《人渣的本願》、《完美犯罪》等深夜劇，劇情挑逗人性慾望，連親密戲都挑戰尺度。他在《咖啡遇上香草》扮演霸道總裁，第一集就攻勢猛烈，且故事進度飛快，先邀約共進晚餐，見女主角醉倒帶回家照顧，隔天差點情不自禁失控，得知對方完全沒經驗，緊急煞車改額咚：「都怪妳太可愛，我差點沒忍住。」

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特截圖）

▲櫻田通邀約共進晚餐，找話題終於讓害羞的女主角抬頭，「妳終於看我了。」（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲櫻田通得知福原遙沒有經驗，額咚煞車：「都怪妳太可愛，我差點沒忍住。」（圖／翻攝自咖啡遇上香草官方推特）

深情告白後，櫻田通火速奪下福原遙初吻，升級男朋友更是攻勢明顯、一出手就環抱，再加上勾引台詞，包括「我想一點一點占有妳」、「我想妳想到受不了了」、「我想成為妳第一個以及最後一個男人」，最後男女主角發生親蜜關係，令網友驚呼「根本開快車！」而且光是第一集就出現13金句，加上低音炮聲線，連劇組都發文警告「大家要有覺悟，會有甜美的夜晚」，果然讓觀眾深夜直呼「心都揪起來了」、「像畫一樣美」、「好甜好幸福啊！」

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特截圖）

▲櫻田通衝動告白福原遙，奪下女主角初吻。（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲《咖啡香草》台詞恥度無極限，男主角環抱告白：「我想妳想到快受不了了。」（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲櫻田通：「我想一點一點占有妳。」（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特截圖）

▲《咖啡香草》雨中初夜，男女主角緊抱同時有超萌身高差。（圖／翻攝自推特截圖）

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特／Tver）

▲《咖啡遇上香草》進度超快，第一集男女主角就發生親密關係。（圖／翻攝自推特／Tver）

▲▼激甜日劇《咖啡遇上香草》首播，13金句又撩又羞。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲《咖啡遇上香草》劇組曬花絮照提醒：「大家要做好覺悟，會有甜美的夜晚。」（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）


《咖啡遇上香草》第一集撩妹13金句

1.妳終於看著我了

2.對我放下戒心了嗎

3.雖然剛認識，但我對妳一見鍾情了，跟我交往好嗎

4.除了妳，我誰都不要

5.真不想讓妳就這樣回去

6.都怪妳太可愛了，我差點沒忍住

7.聽到妳的聲音我怎麼可能不來

8.我好想見到妳，想到受不了了

9.我要就這樣把妳帶走

10.今晚要做好覺悟哦，妳的全部我都要

11.妳要是說不想睡，我就更不會讓妳睡了

12.別擔心，把妳的全部都交給我

13.讓我做妳第一個也是最後一個男人

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

推薦閱讀

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

獅子座「2019下半桃花運TOP 1」唐綺陽：把握這4個月！　倒數第1個性要改

獅子座「2019下半桃花運TOP 1」唐綺陽：把握這4個月！　倒數第1個性要改

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

「隱乳女神」上《飢餓遊戲》狂晃超兇雪球！　正面解開一排扣…網驚：快滑下來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！　宋慧喬離開「全都是我和兒子不好」

野生林采緹現京都「外套裡面只穿內衣」！　正面一彎腰…網友全瘋了

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Somi伴舞搶眼對嘴「美到上新聞」　粉絲氣瘋：誰才是主角！

快訊／宋慧喬離婚後終於現身！　頂眼袋暴瘦開工：謝謝大家

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

《玩很大》張立東撿到內褲！　Albee范乙霏羞認「是我的」網嗨翻：好透

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

咖啡遇上香草, 咖啡與香草, コーヒー＆バニラ

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 主播報新聞突來7.1大地震　「攝影棚狂搖」嚇到高分貝：快躲到桌子下！
  2. 黃小琥鐵肺唱五月天炸高雄！　戴愛玲自稱「lady愛愛」笑翻
  3. 雪莉這次上全妝「眉毛真的沒了！」　照片曝光網驚：晚上看有點嚇人
  4. 17歲女星愛穿Oversized　「把自己包起來」背後原因惹心疼
  5. 霸道總裁愛上女大生：妳太可愛我沒忍住！　激甜日劇《咖啡香草》13金句撩爆
  6. 這是我孩子長大的地方！瑞莎興奮「我可以投票」2020選總統
  7. 王源神隱1個半月…終於現身回老家！　粉絲一看超心疼：瘦了
  8. 快訊／MP魂不滅！　蕭秉治開唱嘎嘎、阿翔全到了
  9. 對蕭秉治露「超慈祥」父愛眼神　五月天怪獸暖曝站台原因
  10. 泫雅讓高雄嗨炸！彎腰深溝曬辣腿...啤酒直接濕身萬人叫瘋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366