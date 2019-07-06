霸道總裁愛上女大生：妳太可愛我沒忍住！　激甜日劇《咖啡香草》13金句撩爆

▲深夜劇《咖啡遇上香草》搶在夏季日劇開跑前搶先播。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

記者陳芊秀／綜合報導

夏季日劇即將起跑，各家電視台黃金時段大戲還沒上檔，深夜劇已經先悄悄開播了，其中一部《咖啡遇上香草》（コーヒー＆バニラ）改編自漫畫，描述帥氣社長對女大生一見鍾情的故事，光是第一集就出現眾多撩妹金句，男女主角互動羞恥度破表，少女心炸裂的網友紛紛形容：「又有瑪麗蘇神劇誕生了！」

請繼續往下閱讀...

▲《咖啡遇上香草》改編自朱神寶同名少女漫畫。（圖／翻攝自日網、咖啡遇上香草官方推特）

《咖啡遇上香草》改編自朱神寶的同名少女漫畫，描述女大生「白城里紗」受到男同學熱烈追求，其實個性害羞、沒有戀愛經驗，某次在咖啡店遭人騷擾，被帥氣社長「深見宏斗」出手相救，沒想到雙方一見鍾情，發展出宛如香草甜美，又有如咖啡般苦澀的戀愛。由於原作畫風優美，更暢銷450萬冊以上，女主角找來《早安起床號》、《3年A班》的福原遙，大眼甜美的外型受到原作粉絲高度期待。

▲《咖啡遇上香草》描述沒有戀愛經驗的女大生，意外和帥氣社長陷入熱戀。（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

櫻田通在《早安起床號》曾演過福原遙的學長，暗戀最後沒有結果，隨後配角變主角，演出《人渣的本願》、《完美犯罪》等深夜劇，劇情挑逗人性慾望，連親密戲都挑戰尺度。他在《咖啡遇上香草》扮演霸道總裁，第一集就攻勢猛烈，且故事進度飛快，先邀約共進晚餐，見女主角醉倒帶回家照顧，隔天差點情不自禁失控，得知對方完全沒經驗，緊急煞車改額咚：「都怪妳太可愛，我差點沒忍住。」

▲櫻田通邀約共進晚餐，找話題終於讓害羞的女主角抬頭，「妳終於看我了。」（圖／翻攝自推特截圖）

▲櫻田通得知福原遙沒有經驗，額咚煞車：「都怪妳太可愛，我差點沒忍住。」（圖／翻攝自咖啡遇上香草官方推特）

深情告白後，櫻田通火速奪下福原遙初吻，升級男朋友更是攻勢明顯、一出手就環抱，再加上勾引台詞，包括「我想一點一點占有妳」、「我想妳想到受不了了」、「我想成為妳第一個以及最後一個男人」，最後男女主角發生親蜜關係，令網友驚呼「根本開快車！」而且光是第一集就出現13金句，加上低音炮聲線，連劇組都發文警告「大家要有覺悟，會有甜美的夜晚」，果然讓觀眾深夜直呼「心都揪起來了」、「像畫一樣美」、「好甜好幸福啊！」

▲櫻田通衝動告白福原遙，奪下女主角初吻。（圖／翻攝自推特截圖）

▲《咖啡香草》台詞恥度無極限，男主角環抱告白：「我想妳想到快受不了了。」（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲櫻田通：「我想一點一點占有妳。」（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）

▲《咖啡香草》雨中初夜，男女主角緊抱同時有超萌身高差。（圖／翻攝自推特截圖）

▲《咖啡遇上香草》進度超快，第一集男女主角就發生親密關係。（圖／翻攝自推特／Tver）



▲《咖啡遇上香草》劇組曬花絮照提醒：「大家要做好覺悟，會有甜美的夜晚。」（圖／翻攝自推特／咖啡遇上香草官方推特）





《咖啡遇上香草》第一集撩妹13金句

1.妳終於看著我了

2.對我放下戒心了嗎

3.雖然剛認識，但我對妳一見鍾情了，跟我交往好嗎

4.除了妳，我誰都不要

5.真不想讓妳就這樣回去

6.都怪妳太可愛了，我差點沒忍住

7.聽到妳的聲音我怎麼可能不來

8.我好想見到妳，想到受不了了

9.我要就這樣把妳帶走

10.今晚要做好覺悟哦，妳的全部我都要

11.妳要是說不想睡，我就更不會讓妳睡了

12.別擔心，把妳的全部都交給我

13.讓我做妳第一個也是最後一個男人