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蒼井優、宮澤理惠閃婚！　名導變月下老人：台灣女演員可以找我

記者吳睿慈／台北報導

名導中野量太過去以一部《幸福湯屋》在日本影壇聲名大噪，他擅長描繪親情、家庭感情，集結蒼井優、竹內結子、山崎努合演新片《漫長的告別》，5日在台受訪，聽聞記者提到蒼井優、竹內結子結婚一事，他笑著表示：「首先，要恭喜一下她們結婚快樂。」幽默透露自己是月下老人，只要跟他合作過電影的女星，後來都結婚了。

▲▼蒼井優、宮澤理惠拍完的電影，就都宣布結婚了。（圖／天馬行空提供）

▲蒼井優、宮澤理惠拍完的電影《漫長的告別》，就都宣布結婚了。（圖／天馬行空提供）

中野量太過去找來宮澤理惠主演《幸福湯屋》，此次蒼井優、竹內結子攜手出演《漫長的告別》，3人都在拍完他的電影後宣布結婚，他調侃自己是月下老人，「如果台灣女演員想結婚的話，可以來找我（拍電影）。」他對於桂綸鎂很深刻印象，得知女方未婚，他立刻在訪問間開心地點點頭，盼望未來有合作機會。

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蒼井優在電影裡擅長廚藝，中野量太讚賞她的料理技術很好，「電影裡有煎蛋包飯畫面，一般來說特寫可以找替身，但她很堅持要自己拍，特地買了平底鍋回去練習，聽說還練到快要有肌腱炎。」導演讚賞她敬業，且演技層次豐富、感情豐沛，是當初選角的第一人選。

▲▼蒼井優、宮澤理惠閃婚！　名導變月下老人：台灣女演員可以找我。（圖／天馬行空提供）

▲中野量太新片找來山崎努、蒼井優、竹內結子主演。（圖／天馬行空提供）

《漫長的告別》改編自同名小說，導演中野量太放入許多自己的巧思，劇裡爸爸使用葉子書籤，後傳承給二女兒，最後交到孫子手上，他親自解說：「希望可以表現出家庭傳承的意思。」電影討論失智症議題，他曾造訪相關單位取材，一位爺爺患上失智症，卻總是在晴天拿著傘跑出去，這個故事被巧妙放入旋轉木馬的片段，令觀眾更有感觸。

▲▼蒼井優、宮澤理惠閃婚！　名導變月下老人：台灣女演員可以找我。（圖／天馬行空提供）

▲中野量太訪問許多失智症患者，寫下感言「失智症是就算會失去記憶也不會失去感情」。（圖／天馬行空提供）

中野量太分享自己取材的心得，一般大眾可能會以為罹患失智症就會變了一個人，但其實其中95%的人還是會保有相同的人格特質，「有些人就算忘了親人的名字，但他還是會清楚知道，這個人跟我的關係緊密，就像我當初在劇本最後一夜寫下『失智症是就算會失去記憶也不會失去感情』。」《漫長的告別》7月26日在台上映。

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