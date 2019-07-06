《冰與火》女星笑臉打招呼　楊紫瓊冷眼：滾開…直接走人

記者傅家妤／綜合報導

國際巨星楊紫瓊近來她人在柏林忙於拍攝新片《Gunpowder Milkshake》，同劇女星琳娜海蒂（Lena Headey）曬出一段與她碰面打招呼的片段，沒想到片中的她卻對該女星臭臉，而且還回了對方一句「Fuck Off！（滾開）」

▲琳娜海蒂與楊紫瓊近來一起合作的新片《Gunpowder Milkshake》已經開拍。（圖／翻攝自IG／Gunpowder Milkshake）

楊紫瓊曾參演過多部好萊塢電影，經常擔任女打仔角色，先前在《瘋狂亞洲富豪》演出結合優雅、智慧於一身的楊家女主人「楊艾蓮」，霸氣女富豪形象深植人心，人氣也再度飆升，近來她再度接演由Navot Papushado及Aharon Keshales執導的新片《Gunpowder Milkshake》，該片主演還包括了《冰與火之歌》的「瑟曦皇后」琳娜海蒂、《黑豹》中飾演黑豹母親的安琪拉貝瑟（Angela Bassett），演員陣容強大。

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▲楊紫瓊冷眼回應琳娜海蒂的招呼。（圖／翻攝自IG／琳娜海蒂）

琳娜海蒂日前在IG上曬出一段影片，只見她與楊紫瓊在休息車前方相遇，兩人擦肩而過，她開心地與對方打招呼，沒想到楊紫瓊卻僅僅只是冷冷看了她一眼，並回了一句「Fuck off！」不過影片的後半段，她笑著對鏡頭稱：「這真的很好玩！」而楊紫瓊也回過頭來笑了笑，足見這可能只是兩人間的一個玩笑。

▲影片的後半段，兩人都臉上都未有不悅的神色。（圖／翻攝自IG／琳娜海蒂）

隨後楊紫瓊也在IG上轉發了該段影片，並在發文中笑言：「我那麼說了嗎！我不敢相信！」隨後還附上了許多笑哭的表情符號。兩人的逗趣互動也掀起了不少討論，還有熱笑言：「這就是一大早別人與我打招呼的時候，我的反應」、「很明顯的楊紫瓊看了第8季的《冰與火》」，各種留言讓人笑翻。

▲楊紫瓊轉發。（圖／翻攝自IG／楊紫瓊）

▼琳娜海蒂發文。（影片取自IG／琳娜海蒂，如遭刪除請見諒。）