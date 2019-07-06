這是我孩子長大的地方！瑞莎興奮「我可以投票」2020選總統

記者林奕如／台北報導

來台發展10年瑞莎，今年終於領到台灣身分證，她藏不住興奮表情，2020迎接人生第一次投票，現在會看政論節目，做功課比較各個候選人，也會抓著老公熱烈討論：「這是我孩子長大的地方，當然要非常非常關心。」

▲瑞莎出席新書分享見面會。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

她的家鄉烏克蘭5月才選出「諧星總統」，瑞莎也十分關注，還會追蹤該名總統臉書。至於2020台灣總統大選，她開心擁有投票權，「我這輩子都沒投過票，在烏克蘭也沒有，我算是從零開始。」她最近都在密切觀察候選人，感覺台灣是很自由地方，是否有中意的候選人？她則說：「有時看到（該候選人）好新聞，有時候看到有趣的新聞，現在還再觀察。」

▲▼瑞莎有台灣身分證，關注2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）

她2015年嫁鞋業小開Mike，育有一女Nika，把育兒經驗集結出書，今舉行《瑞莎╳Nika的幸福零負評教養日記》見面會，老公Mike和弟弟、弟弟女友都捧場。她透露，2歲女兒很善良，也很愛公平，去公園玩的話，看到小朋友在哭，她就會過去給安慰抱抱，不過因為女兒混血外表，有些小朋友以為要講英文，不敢靠近她講話，讓她有點挫折。