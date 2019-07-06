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1餐吃12人份炸雞！　路路健檢「胃都坑洞像月球表面」傻眼：一整排紅字…

記者張筱涵／綜合報導

大胃王YouTuber路路4日分享前往健康檢查的結果，食量大又食慾佳看起來又沒有異樣的外表，其實體內已經生病了。

▲路路的頻道以大胃王題材為主。（圖／翻攝自FACEBOOK／路路LuLu）

▲路路的頻道以大胃王題材為主。（圖／翻攝自FACEBOOK／路路LuLu）

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路路平常愛吃但很少運動，為了身體健康去做了縝密的全身健康檢查，被醫生說問題沒有太大只是太瘦，一般人的血紅素是12以上，8到12是中度貧血，如果低於8就是重度貧血，她的檢測結果只有8點多已經接近重度，平時就會容易頭暈，而且對心臟也會有影響，一開始看到報告時她也忍不住傻眼說：「（數字結果）一排紅的。」

▲路路有嚴重貧血。（圖／翻攝自路路LULU YouTube）

▲路路有嚴重貧血。（圖／翻攝自路路LULU YouTube）

討論到可能是缺鐵性貧血時，路路和醫生得出結論可能是胃潰瘍，果不其然一看照片就有明顯的破洞，看起來就像月球表面坑洞部分就是曾經有很嚴重的症狀，預計得吃3個月的藥才能恢復健康，第一階段的結果顯示最大3個問題就是「胃潰瘍」、「貧血」、「維他命D不足」。

路路過1個月後收到健康檢查報告後又發現了脂肪肝過高症狀，最主要得靠運動改善但又因為貧血缺氧不能做運動恐怕導致昏倒，現階段也只能改善飲食跟生活作息了。

▲路路有嚴重貧血。（圖／翻攝自路路LULU YouTube）

▲路路有胃潰瘍、貧血、維他命D不足、脂肪肝過高的問題。（圖／翻攝自路路LULU YouTube）

▼【日常ルル】吃這麼多都跑去哪裡了！？大胃王身體大公開！沒想到身體出現了警訊！。（影片／取自路路LULU YouTube，如遭刪除請見諒）

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