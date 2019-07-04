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大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人大S、小S、范曉萱和阿雅四姊妹上WeTV《我們是真正的朋友》，合體遊緬甸，最新一期畫面曝光，眾人來到餐廳發生意外驚喜，現場螢幕上出現「日劇大神」木村拓哉向四姊妹打招呼，聽到大神還用中文喊「大S、小S、萱萱、阿雅」，4人從驚呆到噴淚，流露出粉絲真實反應。

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲大S、小S、阿雅、范曉萱一進餐廳，投影螢幕出現木村拓哉。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

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四姊妹一進餐廳就坐，范曉萱原本在介紹餐廳，沒想到螢幕畫面突然出現木村拓哉，原來餐廳是大神出手預訂，還錄下問候影片，由於大S是長年粉絲，餐廳內所有驚喜都是偶像特別準備，還有大神親筆簽名的祝福卡片。

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲木村拓哉用中文喊四姐妹小名，大S驚訝到摀嘴爆哭。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲小S一邊拉著姊姊大S，一邊激動落淚，鼻子都哭紅。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

大S看到影片瞬間哭到眼睛、鼻子紅腫，手捧著偶像卡片久久說不出話來。范曉萱是現場唯一知道內幕的人，忍了到影片播出才告知「餐廳他挑的。」小S邊哭邊質問好友「該不會卡片都是妳跟他拿的吧，如果是這樣我就跟妳斷交！」令對方趕緊否認。

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲木村拓哉最後說「期待見面」，讓四姐妹超驚喜。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲木村拓哉預訂餐廳，還親筆簽名送上卡片。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲大S感動說不出話來。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲小S逼問好友「卡片不會是妳跟他見面拿的吧」，范曉萱趕緊否認。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

大S事前沒料到有這樣的驚喜，爆哭反應連粉絲都回應「可以理解，一定超開心。」她透露從14歲就喜歡木村拓哉，至今已經28年，影片曝光後她感性PO文：「我從14嵗就喜歡木村先生，爲了他學日語，甚至去日本發展，正是受到了他的影響，我常常激勵自己更加努力去成爲一個更好的人，他是我永遠的榜樣！木村桑，謝謝您的驚喜，也非常非常期待有機會和您合作！」

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲大S從14歲開始就喜歡木村拓哉。（圖／翻攝自微博／大S）

木村拓哉則是在微博一口氣Tag大S、小S、阿雅、范曉萱4人，PO文祝福：「多謝大家的應援，謝謝！希望你們的友情可以地久天長，期待以後的拍攝可以見到你們！」此話一出被眾人聯想「合體有望」，事實上，他早前到大陸出席品牌活動，已經接受過節目專訪，未來也不排除現身其他節目，給粉絲帶來極高期待。

▲▼大S從14歲開始就喜歡木村拓哉，這次意外被偶像點名啦。（圖／翻攝自微博／我們是真正的朋友）

▲木村拓哉一口氣Tag大S、小S、阿雅、范曉萱，連網友都跟著激動。（圖／翻攝自微博／木村拓哉）

►大S餐廳「見到木村拓哉」爆哭。（影片連結請按此）

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我們是真正的朋友, 大S, 小S, 木村拓哉

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