鬼王溫子仁監製！女兒「消失在神秘沙漠」8年後突現身…全家嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

繼成功重啟《鬼玩人：復活》並創下票房紀錄之後，編導李克寧又將目光轉向了影壇另一最具標誌性的恐怖故事，並帶來一部大膽而曲折的全新力作《李克寧 墓乃伊》。

▲溫子仁監製新片《李克寧 墓乃伊》。（圖／華納兄弟提供）

故事講述一位記者的年幼女兒在沙漠中神祕失踪並音訊全無。八年後，當失蹤的女兒突然出現在家人面前時，這個早已破碎的家庭震驚不已；原本應該是重逢的喜悅，卻逐漸演變成一場活生生的惡夢。

▲溫子仁監製新片《李克寧 墓乃伊》。（圖／華納兄弟提供）

本片由傑克雷諾、蕾雅柯絲塔、梅卡拉美維、娜塔莉格雷斯，和維若妮卡法肯主演，由李克寧編劇並執導，更由溫子仁、傑森布倫和約翰凱維爾出任製片，監製則包括麥可克萊爾、賈德森史考特、麥克達拉凱萊赫，和李克寧。

▲溫子仁監製新片《李克寧 墓乃伊》。（圖／華納兄弟提供）

李克寧的幕後團隊由一群傑出的電影藝術家所組成，其中包括攝影指導戴夫加貝特、美術指導尼克貝塞特、電影剪輯師布萊恩蕭、服裝設計喬安娜伊特韋爾、配樂史蒂芬麥肯，以及選角導演泰瑞泰勒和莎拉多梅耶林多。

《李克寧 墓乃伊》由新線影業、原子怪獸影業，與布倫屋影業聯合出品，Wicked/Good製片公司製作，李克寧執導。本片將由華納兄弟影業負責全球發行，將在4月上映。