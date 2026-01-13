3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

▲昆凌代言滴雞精。（圖／農純鄉提供）



記者翁子涵／台北報導

天王周杰倫愛妻昆凌近來接下保健飲品代言，結婚十年、身為三寶媽的她，坦言自己不再只是外界印象中被守護的小公主，而是在家庭與工作之間，溫柔卻穩定地撐起一切的女性，昆凌依舊活躍於演藝圈與時尚活動，同時經營自有品牌，社群上也不時分享與家人、孩子露營、看球賽、旅行的生活片段，看似輕鬆自在的背後，其實是高度自律與節奏管理的成果，她直言：「日常累積能量真的很重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲昆凌身為三寶媽，狀態動人。（圖／農純鄉提供）



她代言滴雞精，除了直接飲用，她也大方分享「三寶媽的家常小妙招」，就是把滴雞精加入粥品或蒸蛋中，「當家人食慾不佳、或想吃清淡一點時，只要加一包就很有味道且營養，小朋友跟長輩接受度都很高。」她也透露家人其實都很喜歡喝，最常喝的也是原味。

聊到「真的快撐不住」的時候，昆凌說她會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」有時候不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。她也補充無論是媽媽、朋友，或正在為夢想拚命的誰，「因為在忙碌的節奏裡，我們常常忘記：自己也值得被好好照顧。一包暖暖的滴雞精，就像對自己說一句『你辛苦了』。」

