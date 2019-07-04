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明里紬寫真女星轉AV尺度超重鹹！回憶第一次：結束後哭了

記者吳孟庭／綜合報導

日本AV女神明里紬是寫真女星出身，轉戰AV卻尺度超重鹹，包含演出電車癡漢、凌辱等作品，馬上就竄紅受矚目。她坦言拍AV之前，「交過3個男友都是談純愛，當AV女優後才開啟情慾路線。」回憶第一部作品則坦言拍完後哭成淚人兒，嚇壞身邊工作人員。

▲明里紬寫真女星轉AV尺度超重鹹！回憶第一次：結束後哭了。（圖／JKF提供）

▲明里紬寫真女星轉AV尺度超重鹹。（圖／JKF提供）

21歲「D槽女神」明里紬出道近2年半，狂發約60多部作品，她擔任JKF七月份封面女郎，回憶剛出道的第一部作品笑說：「想著就算煩惱也沒有用，還是到現場再說吧！在最後拍攝結束、導演喊卡的瞬間，緊繃的神經一口氣紓解，結果哭得梨花帶淚的，嚇壞工作人員。」不過她強調會哭是因為，「自己只是抒發壓力，沒有任何不愉快啦！」

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▲明里紬寫真女星轉AV尺度超重鹹！回憶第一次：結束後哭了。（圖／JKF提供）

▲明里紬回憶第一次拍完AV，結束後哭了。（圖／JKF提供）

明里紬近期接拍作品作風大膽，讓她很快竄紅，分享自己進入AV界前交過3個男友，都是那種純純的愛。當上AV之後則是開啟情慾路線，喜歡拍攝相親相愛，情侶類型的作品。她分享理想型說：「喜歡很有包容力的男生，可以包容我、對我很溫柔。喜歡看男生鍛鍊自己肌肉的樣子，對這點非常無法抗拒。」

▲明里紬寫真女星轉AV尺度超重鹹！回憶第一次：結束後哭了。（圖／JKF提供）

▲明里紬擔任JKF封面女郎。（圖／JKF提供）

她穿上各式泳裝拍攝封面照，還有比基尼肩帶解開，光用雙手捧胸固定的養眼寫真。甜美的她不忘跟粉絲喊話，會出席今年8月2至 4日舉辦的「TRE台北國際成人展」，期待一年一度的夏季盛會，也跟粉絲約定好會準備特別的演出，讓慕名而來的粉絲有難忘的一天！

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明里紬, AV女優

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