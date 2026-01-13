小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

記者葉文正／台北報導

資深藝人曹西平雖在去年底過世，但他並不寂寞，今天除了藍心湄、邱瓈寬等好友到靈堂致意，顧婕也在癌指數升高的情況下，親到靈堂致意，此外小S與蔡允潔也都送花到現場，證明演藝圈濃濃的人情味。

▲顧婕談到曹西平激動落淚。（圖／記者湯興漢攝）

顧婕難過表示：「我沒有想到他那麼快就離開，前年2月初有去西門町找他但他不在，我有留紙條給他的員工他可能有點生我的氣，我之前傳福音，他不認同，但我很感謝他在我出道很照顧我，距今至少有25年了，他之前也有來過家裡喝下午茶。」並透露曹西平很照顧她，但後來他不願意跟我聯絡，祝他在天堂過得快樂，人死掉靈魂離開肉體，但我相信他靈魂是快樂的，在另一外的世界過得幸福快樂，聽到他是在睡夢中去世，我覺得這是人世間最好的死法。他是有福報的人，但我還是很難過，天氣這麼冷，最近的低溫特報帶走很多人，每一刻都要活在當下。」

▲逸祥到場致意。（圖／記者湯興漢攝）

而顧婕提到自己癌指數升高，她也表示：「我跟唐玲聊過，她叫我不要放棄，所以除了自然療法，我也開始吃口服化療藥，本來我不願意化療，怕做化療與鏢靶怕全身會沒力氣，我也有心理準備，如果未來有狀況，會放棄急救與插管這些動作。」

▲顧婕由男友專車接送到靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

逸祥今天也特地來到現場，鍾欣凌、陳大天、卡古等後輩今天也都到現場致哀，逸祥表示：「主要就是來看曹大哥最後一面，我們認識是在節目上，他是很真性情的，看到我們《瘋神》的人都會說醜八怪，他是溫暖會關懷我們的人，內心很不捨，就像兩年前我的朋友山豬，他也是很突然的離世，希望曹大哥一路好走，在天上做自己想做的事。」

▲小S送上鮮花致意。（圖／讀者提供）