13歲李嫣自拍亮歐元大鈔：叫我李十萬！　王菲女兒「炫富私生活」被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

大陸星二代李嫣是天后王菲和李亞鵬的女兒，小小年紀已經是話題人物。現年13歲的她小學畢業，並透露將出國留學，近日更新照片，拿出歐元鈔票自拍，PO文「叫我李十萬」。

▲李嫣現年13歲，一舉一動都是話題焦點。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

李嫣遺傳爸媽的明星基因，從小就有一雙逆天長腿，身材比例相當完美，近日更新近照，身穿白色寬鬆上衣，腰間圍著包包，下半身搭配超短熱褲、白色運動鞋，露出白皙長腿。另一張照片她坐在餐廳中，戴著鴨舌帽，穿白色潮T，斜背包掛在身上，手機上夾著一張歐元鈔票，PO文：「叫我lyla，叫我李十萬，叫我老萬，別叫我嫣兒。」IG截圖照在網路上瘋傳，粉絲則呼應「我i（愛）了」、「很喜歡看老萬ins裡的評論，特有趣」、「可愛的嫣兒，給妳比心。」

▲李嫣繼承爸媽神基因，一雙逆天長腿相當吸睛。（圖／翻攝自微博）

▲李嫣自拍亮歐元大鈔，PO文：「叫我李十萬。」（圖／翻攝自微博）



原本李嫣天生患有唇顎裂，從小到大經歷多次手術治療，現在是上伸展台自信走秀、登時尚雜誌封面的小網紅，人氣不輸爸媽。她除了清秀外型受到矚目，私下白富美的生活引發「炫富」議論，曾被爆小學還沒畢業，和閨蜜血拼2小時就花掉10萬人民幣（約台幣45萬元），不過金額是網友推測，傳言令外界半信半疑，不過閨蜜圈包括汪峰女兒小蘋果、名媛周巴黎，星二代交友圈也意外曝光。

▲李嫣小學還沒畢業，被爆炫富私生活。（圖／翻攝自微博）

▲李嫣交友圈曝光，包括汪峰女兒「小蘋果」、名媛周巴黎都是閨蜜。（圖／翻攝自微博）

