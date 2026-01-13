Ryu談高市早苗惹議！　急刪片道歉：得意忘形裝評論家

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber Ryu最近在頻道發布的新影片罕見談論自己對於日本政治的看法，內容曝光後立刻掀起熱烈討論，同時也惹怒不少粉絲，讓他緊急下架影片，稍早更是透過Threads發聲道歉了！

▲Ryu要日本人好好想想，認為盲目支持高市早苗會發生可怕的事。（圖／攝自RyuuuuTV）

Ryu坦承思慮不周，並表示自己不過是個稍微關心一點政治的外國人，卻在缺乏足夠知識背景的情況下，對複雜的政治外交問題發表主觀評論，甚至還「得意忘形地裝作評論家的樣子」，現在回想起來感到非常羞愧。他解釋，原本初衷只是單純想介紹高市早苗，卻因為過度在意播放量，導致影片內容為了博眼球而變得激進，「對此我真的深刻反省。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界質疑影片背後是否有「贊助商金錢操作」，Ryu嚴正駁斥，強調完全沒有這回事。他直言自己絕不可能「故意背叛一直支持我的重要觀眾」，更不會蠢到去冒這種收錢後又刪片炎上的風險。至於為何頻道風格突變，Ryu則坦言自從離婚後，影片方向一直沒有明確定位，加上身邊沒有商量對象，只能獨自摸索。

此外，對於被部分網友貼上「反日」標籤，Ryu也強調自己無條件愛日本，也非常喜歡台灣。他澄清，作為一名居住在日本的外國人，其實個人對高市早苗是抱有期待的，同時也承認自己在影片中的想法過於天真，只是想把主觀意見用自以為有趣的方式呈現，結果卻誤觸「台灣觀眾的敏感神經」，對於自己考慮不周造成大家困擾，他感到非常抱歉。

【Ryu發文】

關於昨天的影片

致各位台灣的觀眾朋友：

關於昨天的影片，我收到了各式各樣的意見與指正。

正如大家所說，我不過是一個只稍微關心一點政治的外國人，並沒有立場去對日本政治、以及與中國的外交問題發表主觀評論。

在沒有足夠知識的情況下，卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。

原本只應該單純介紹高市早苗女士這位政治人物，卻因為過度在意播放量，讓影片內容變得稍微激進了一些。對此我真的深刻反省。

以下針對幾點質疑做出說明：

1. 是否在私下收受了贊助商的金錢或利益

2. 為何突然開始談論政治話題，令人感到奇怪

3. RYU是不是反日

關於許多人指出的「背後是否有贊助商金錢操作」這類說法，完全沒有這回事。

連會被這樣質疑的可能性，我事前都沒有想到，這一點確實是我的疏忽。

我沒有任何理由、也沒有任何意義去故意背叛一直支持我的重要觀眾，更不可能去冒那樣的風險。

就算再愚蠢，我也知道那是絕對不該踏入的領域。

如果真的從贊助商那裡收受金錢，然後影片炎上再刪除，後果會如何，稍微想一下就能明白。

這次的事件，單純只是我抱持著過於天真的想法，把自己的主觀意見用自以為「有趣」的方式表達出來，結果觸動了台灣觀眾的敏感神經。

我真的沒有任何顧慮就做出了這支影片。

不論是我對台灣人的關心不足、影片的結構與表現方式，還是從以往影片的脈絡來看，突然談論政治話題，被認為「收了錢而立場轉變」，我自己也覺得這樣的懷疑是很自然的。

最重要的是，讓一直喜歡、支持我的觀眾感到失望，對此我在此致上最深的歉意。

接下來，關於「為什麼這次會突然選擇政治這個話題」，我想稍微說明一下。

正如大家所知，我離婚之後，影片的方向其實一直沒有明確定下來。

也沒有能夠商量的人，基本上只能一個人完成所有影片製作。

如大家所指出的，觀看次數與過去相比大幅下降，我也一直在思考是否能嘗試其他方向，讓頻道重新成長。

因此，從這次開始我嘗試寫腳本，並考慮今後製作時事議題、政治經濟話題，以及發生在日本的刑事案件全貌等內容。這就是事實的全部。

最後，關於「RYU是反日」這一點，我想說的是——

我非常愛日本，無條件愛日本，也非常喜歡台灣，甚至沒把台灣當作外國看，每次去台灣就像回家一樣，看過過去影片的人應該了解。

另外，雖然影片中沒有提到，但作為一名居住在日本的外國人，我個人其實對高市女士抱有期待的。

我在影片中真正想表達的是，如果日本國內盲目支持高市女士的人數過多，對中國而言自然不會是一件令人愉快的事。

若獲得高度支持的高市女士今後仍持續走強硬路線，我個人認為，中國也未必不會採取軍事行動。

然而，在閱讀了大家的留言之後，我的想法也有所改變。

「一個國家的領導人，正是必須以堅定的態度面對對手，才能守護主權。」

這樣的觀點，讓我受益良多。甚至讓我對日本政治家的既有印象改觀。終於有這麼一位人物出現了！

這次對我來說，也是一次重要的學習。

像我這樣愚蠢的人，明天遇到你還願意跟我打招呼的話，我深感幸福。

這次因為我的言行讓大家感到不快，並造成誤解，我在此再次誠心向各位道歉。