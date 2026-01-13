嚴爵當爸了！　緊抱愛女感性告白：歡迎來到新世界

記者王靖淳／綜合報導

歌手嚴爵近年轉往幕後發展，他和圈外人Jessie結婚4年多，去年父親節驚喜公開即將當爸的好消息，今（13）日開心透過社群發文曬照，正式宣布女兒平安出生。貼文及照片曝光後，喜獲一票留言祝福。

▲嚴爵喜迎愛女出生。（圖／翻攝自Instagram／yen423j）

嚴爵曬出自己將女兒抱在懷裡的照片，感性寫下：「你和我出生的那一刻，永遠存在；你和我愛過的瞬間，永遠存在」，彷彿是在告訴女兒，這份連結從出生的那一秒開始，就已經成為永恆。他更浪漫表示「你此刻讀到我的IG這段話，也永遠存在。」對於生命的起落，嚴爵認為「生與死，其實都是溫柔的存在我們從來不是會消失，而是已完成。」

▲嚴爵去年父親節宣布當爸。（圖／翻攝自Instagram／yen423j）

此前，嚴爵先前曾發文透露，一開始小倆口本來想用自然的方式懷孕，但肚皮一直沒有動靜，2年前才開始轉戰試管。他也不忘感謝診所的協助，並向老婆告白：「最辛苦的還是廢貓太太啦，每次療程都像在過關打怪，身心都超不容易，謝謝她願意這樣努力，也謝謝肚子裡的寶寶乖乖長大。」表示之後會再整理分享一些比較詳細的心得。