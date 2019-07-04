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鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星鄭恩地2012年出演戲劇《請回答1997》，自然純熟的演技受到肯定，她也因此結交許多在演藝圈的知心好友，前輩成東鎰與她飾演父女角色，兩人的感情延續至今，7年以來都會關心彼此，她4日邀請對方出演自己主持的廣播節目，成東鎰二話不說為她返回首爾，嘴裡全是對「女兒」的寵愛之情，寵溺告白：「雖然她是女兒但很有魅力，人好到讓我後悔太早結婚。」

▲▼鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！為了她趕回首爾「後悔太早結婚」。（圖／翻攝自KBS）

▲▼成東鎰為了恩地，拍電影沒休息，直接出演廣播節目。（圖／翻攝自KBS）

▲▼成東鎰為了恩地，沒有休息直接出演廣播節目。（圖／翻攝自KBS）

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成東鎰4日出演鄭恩地主持的廣播節目，他近期忙著拍攝新電影，40天之久都待在釜山，為了恩地的邀約，片刻都沒休息回到首爾出演廣播節目，他慈祥地回應：「是女兒邀請我來的，我怎麼可以拒絕。」兩人自戲劇《1997》結束後，依舊有緊密的聯繫，鄭恩地時常傳簡訊關心他的身體健康，他笑說：「每次恩地聯絡我時，我就會向身邊的人炫耀，介紹給其他人說這是我女兒。」

▲▼鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！為了她趕回首爾「後悔太早結婚」。（圖／翻攝自KBS）

▲▼成東鎰對恩地的寵溺之情溢於言表。（圖／翻攝自KBS）

▲▼鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！為了她趕回首爾「後悔太早結婚」。（圖／翻攝自KBS）

成東鎰對於鄭恩地的喜愛程度，他形容「雖然是我女兒，但真的很有魅力，每次看到恩地，我也有想過是不是太早結婚了。」兩人拍戲劇磨出「父女情」，鄭恩地私下關心前輩的健康，被稱讚她人美心也美，相當討長輩喜歡。

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