羅志祥夏戀嗨唱媽媽意外現身　粉絲徹夜排隊一睹偶像！

記者蕭雅玲／台北報導

《夏戀嘉年華》昨（4日）於花蓮東大門廣場盛大開幕，羅志祥連續兩年受邀擔任《夏戀嘉年華》壓軸的表演嘉賓，不少粉絲為了一睹他的演出，前一晚就在現場排隊卡位，而昨天的演出他一連獻唱《一支獨秀》、《愛投羅網》、《精舞門》等經典動感組曲，讓現場粉絲看得目不轉睛，演出時媽媽也意外現身，讓他感到很驚喜與媽媽大擁抱。

▲羅志祥連續兩年登《夏戀嘉年華》嗨唱。（圖／三立提供）

卻沒想到在演出時發生了一個小插曲，當他唱完一首歌時，在舞台上休息準備要喝水時，竟拿錯前幾段表演歌手所留下的礦泉水，等到喝完才發覺自己喝錯了，讓他頓時傻眼大呼：「這該不會是李友廷的水吧！」

請繼續往下閱讀...

▲C.T.O即將開個人首場演唱會。（圖／三立提供）

而剛舉辦完發片記者會的Ｃ.T.O，繼去年發首張專輯時登上《夏戀嘉年華》舞台表演後，今年發第二張專輯不僅再度登台演唱，還將迎接首場個人演場會，讓他們直呼：「夏戀帶來好運」。而昨晚也一連演唱了新專輯《Start it》、《LOVE YOU》等新歌，讓花蓮粉絲能「搶鮮」聽到他們的新作。

▲OZI拿下金曲最佳新人獎後首次登上大型活動表演。（圖／三立提供）

首次受邀擔任《夏戀嘉年華》表演嘉賓的茄子蛋，雖然年度歌曲獎項失利，但金曲獎表演備受大家肯定，在現場受訪時表示其實在金曲獎上表演壓力蠻大的，因為台下都是超優秀的音樂人；而OZI在奪下金曲最佳新人獎後，首次大型表演就獻給《夏戀嘉年華》，他在舞台上還爆料，自己每次上台前都會有點小緊張，尤其在金曲獎表演時，竟緊張到把手機放在口袋裡就上台表演，當意識到時已經站在台上，所以電視上就會看到他手一直放在口袋裡的畫面，讓他覺得是一個非常有趣的經驗。