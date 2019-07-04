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宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

記者李玟儀／綜合報導

南韓演員宋仲基、宋慧喬在6月底申請離婚協議，連日來不只兩人雙雙捲入外遇疑雲，就連他的父親也被指和這起婚變有關，就在外界看得一頭霧水之際，又傳宋仲基哥哥在Instagram上的動作頻頻，疑似將矛頭對準宋慧喬。

▲宋仲基、宋慧喬。（圖／翻攝自微博）

宋仲基除了有個妹妹之外，還有個從在北京大學求學的哥哥宋承基（音譯），前段時間，宋慧喬和朴寶劍主演的《男朋友》播出時，哥哥曾分享過一家四口在電視前追劇的照片，傾力為弟媳應援，不過這張照片在雙宋離婚後已經刪除，也刪掉當年的結婚現場照片，甚至取消追蹤宋慧喬。

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不僅如此，有網友發現，幾個星期前宋承基為弟弟新劇宣傳時，有網友在留言中提到「家人第一次面臨危機的時候，父母要對子女提出良好的勸告，懷疑真實的愛情。」句末更標註宋慧喬，但啟人疑竇的是，網友發現宋承基點讚了這則留言，此舉讓粉絲很受傷：「如果不愛，請別傷害。」

▲▼宋仲基哥哥。（圖／翻攝自微博）

▲宋仲基哥哥刪掉一家人看宋慧喬《男朋友》的照片。（圖／翻攝自微博）

此外，宋承基疑似在限時動態發文，一張藍天的照片上寫著斗大4個中文字「以掌蔽天」，特別用中文，且文字內容頗具深意，果然引起網友好奇，只是目前這則PO文已經刪除，寓意為何不得而知。

▲▼宋仲基哥哥。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現宋仲基哥哥點讚不利宋慧喬留言。（圖／翻攝自微博）

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