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鄧超兒子女兒「睡前為媽媽大吵」　孫儷收到親筆信一看暖哭！

記者李玟儀／綜合報導

大陸演員鄧超和孫儷結婚多年來育有一子一女，兒子等等和女兒小花平時相親相愛感情好，卻在某天晚上睡前吵了一架，不過聽了原因之後，孫儷反而沒有辦法責備孩子們。

▲▼等等、小花為了孫儷吵架。（圖／翻攝自孫儷微博）

▲鄧超、孫儷一家。（圖／翻攝自孫儷微博）

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孫儷分享孩子們的小故事，在1日晚上睡前，小花告訴哥哥看了一部音樂劇，劇中的女演員很美，比媽媽還美，總是把媽媽當女神的等等聽了不高興，反問：「不可能，怎麼會有媽媽美？不可能有這樣的人。」小花堅持：「我不騙你，唯一比媽媽美的。」為了這件事，兄妹倆吵了一架。

一直到隔天晚上，同樣是睡前，孫儷收到了來自等等的手寫信，白紙上，兒子畫了一顆大愛心，愛心裡寫著「I love you mum」愛心旁用紅色蠟筆同樣寫了「I love you」，白紙的最上方寫了一排英文，「Dear Mum, I love you mum. You are the most beautiful people in the world.（我愛妳媽媽，妳是世界上最美的人。）」

▲▼等等、小花為了孫儷吵架。（圖／翻攝自孫儷微博）

▲等等、小花為了孫儷吵架。（圖／翻攝自孫儷微博）

等等怕媽媽傷心，特別畫圖、寫卡片哄媽媽開心的舉動，讓孫儷感到窩心，有網友羨慕地直說：「我媽欠我一個哥哥。」不過孫儷的分享也引來網友質疑，為什麼小朋友不寫中文字，「中國人表達對媽媽的愛，為什麼要用英文呢？」雖然不少人同意他的質疑，但也有網友表態：「越大越知道英語好有多占優勢。」回嗆管太多。

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關鍵字

孫儷, 鄧超, 等等, 小花

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