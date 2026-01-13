林可彤暫離台灣半年「憂兒變8+9」　移居美國曝最大改變

記者王靖淳／綜合報導

女星林可彤結婚後育有兩子，去年7月宣布搬到美國加州生活的她，昨（13）日在社群發文分享近期的生活寫照，同時也透露兒子在移居美國生活後的最大改變。

▲林可彤。（圖／翻攝自Facebook／林可彤Hope Li）

針對許多網友好奇兒子們在接受美式教育後的轉變，林可彤在文中透露，她觀察到美國小學非常重視「培養小朋友很好的閱讀習慣」，導致大兒子現在常逼著她一起讀班上女生愛看的書，讓她自嘲身為「45歲小阿姨」卻還看不懂8歲小女孩的故事書，成為來美國後最大的衝擊。



[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，林可彤表示，小兒子的行徑讓她心驚，且擔憂他未來會變成灣區扛壩子。她透露，小兒子日前爬山時不慎跌倒，弄得額頭破皮滲血，後來又發生意外，直接用臉去煞車，導致舊傷未癒又添新傷，整張臉嚴重破相。由於傷口處理不易，一開始臨時貼上的紗布黏太緊，導致過了兩三天都撕不下來，後來小兒子竟直接把頭埋進水裡試圖讓紗布脫落。

面對小兒子的耐痛力與大膽行徑，林可彤忍不住感嘆「這孩子的勇氣」，直呼真的不能讓他長歪變成「8+9」，更害怕他這股狠勁在長大後「會做大事。」