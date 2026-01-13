《烈愛對決》男男CP紅到金球獎頒獎！飆金句「你知道的」台下尖叫

記者陳芊秀／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日圓滿落幕，其中一大亮點是找來爆紅BL影集《烈愛對決》（Heated Rivalry）男男主角哈德森威廉斯（Hudson Williams）與康納斯托里（Connor Storrie）擔任頒獎嘉賓，官方YouTube釋出部分片段，觀看次數突破14萬。金球獎注意到這波空前的BL劇熱潮，連主持人Nikki Glaser（妮基葛拉瑟）都喊出「美國觀眾都準備好了」。

▲《烈愛對決》男男CP哈德森威廉斯（Hudson Williams）與康納斯托里（Connor Storrie）擔任金球獎頒獎嘉賓。（圖／路透社）

《烈愛對決》男男主角爆紅人氣席捲北美，兩人首度登上大型頒獎禮頒電視類最佳女配角獎，康納斯托里裝作緊張兮兮的模樣緩緩走出，令哈德森威廉斯轉身走回去扶他一起到麥克風前，兩人幽默互動，哈德森威廉斯安慰說：「深吸一口氣，想像台下的每個人都……（指裸體）你知道的。」康納斯托里卻茫然問「知道什麼？」、「哦！是啊！只是想說大家都見過我們……（裸體），不知道行不行得通，你知道的」。兩人幽默對話讓全場笑聲四起，當問到現場有沒有人看過影集，台下立即響起尖叫聲與掌聲。

《烈愛對決》是來自加拿大製作的影集，描述兩個職業冰上曲棍球選手，外界以為兩人是死對頭，其實私底下有個不為人知的祕密關係。據《紐約時報》報導，影集第一季在HBO Max美國上線，自11月首播到第6集播畢，觀看時數爆增10倍，且53%為女性觀眾。報導指出，影集的版權價格相當划算，傳出HBO Max僅花了每集約60萬美元（約台幣1897萬元）取得美國地區播放權，隨後逐步在其他國家區域開放上架。而兩位男主角原本知名度不高，憑著劇集爆紅人氣大漲，更登上金球獎頒獎舞台，粉絲更期待兩人成為下屆入圍者。

本屆金球獎相當重視這波熱潮，主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）在典禮中特別提到哈德森威廉斯（Hudson Williams）與康納斯托里（Connor Storrie），並幽默比喻：「我希望《烈愛對決》的成功能夠證明，美國觀眾已經準備好了要看更多關於冰球的節目。」網友狂讚這段發言「沒錯！更多的冰球」、「我們在見證歷史」。