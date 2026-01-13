《航海王》第2季來了！真人版羅賓「渾圓北半球」火辣身材曝光

記者黃庠棻／台北報導

Netflix真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球獨家上線，在追尋「世界最偉大寶藏」的旅途中，草帽海賊團將踏上風格迥異、充滿未知的島嶼，並正面迎戰一批實力更強、手段更殘酷的全新敵人，冒險與友情也將面臨更嚴苛的考驗。

▲《航海王》第2季「巴洛克華克崛起」前導預告曝光。（圖／Netflix提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（13）日正式釋出《航海王》（ONE PIECE: Into the Grand Line）「巴洛克華克崛起」前導預告，揭開第2季最關鍵、也最致命的全新勢力神祕刺客秘密組織 「巴洛克華克（Baroque Works）」。前導預告中暗示這個組織不僅勢力龐大、行事殘酷，其成員更各自隱藏真實身分，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。

▲《航海王》第2季「巴洛克華克崛起」前導預告曝光。（圖／Netflix提供）

在最新的前導預告中，草帽海賊團一行人將正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮「羅格鎮」遇到全新神秘刺客組織「巴洛克華克」，其中的成員之一Miss ALL（羅賓）由蕾拉阿波娃（Lera Abova）飾演，一襲白色大衣配上白色牛仔帽帥氣登場，其神秘的果實能力讓她不費吹灰之力，便讓阻擋她的海軍開始攻擊自己。

▲《航海王》第2季「巴洛克華克崛起」前導預告曝光。（圖／Netflix提供）

除了Miss ALL外，大夥也將在此遇到星期三小姐（查莉絲拉錢德蘭飾）、3號先生 （大衛達斯馬齊安飾）、5號先生（卡姆魯斯強森飾）與黃金週小姐（蘇菲亞安妮卡魯索飾）等人，並在此展開精彩的對決，朝偉大的航道邁進。

▲《航海王》第2季「巴洛克華克崛起」前導預告曝光。（圖／Netflix提供）

本劇由伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）、新田真劍佑（Mackenyu）、塔茲史卡勒（Taz Skylar）、艾蜜莉拉德（Emily Rudd）與雅各羅美洛（Jacob Romero）領銜主演 。

▲《航海王》第2季「巴洛克華克崛起」前導預告曝光。（圖／Netflix提供）