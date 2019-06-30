記者李玟儀／綜合報導

歌手張藝興自出道以來在音樂方面下了不少苦功，近幾年陸續推出個人音樂作品，但大多以快歌為主，29日他在綜藝節目《快樂大本營》上挑戰好友李榮浩的《年少有為》，沒想到對方竟然悄悄從後台現身了。

▲▼張藝興唱《年少有為》，李榮浩突然出現。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

請繼續往下閱讀...

張藝興決定挑戰曲目《年少有為》時顯得有些緊張，主持人何炅主動站出來表示「我陪你」，但其實這是為了讓他能更專注在歌唱上，避免唱到一半時發現李榮浩從後台偷偷出現。

▲▼張藝興唱《年少有為》，李榮浩突然出現。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

有趣的是，張藝興在演唱一開始還特別喊話：「李老師，在這裡唱你的《年少有為》。」完全不知道「李老師」已經在等著他。此時李榮浩在後台表示，「不知道藝興知不知道我來，聽說他等一下會唱《年少有為》，我看他哪一句唱錯了，我要檢查一下，如果敢唱錯的話，哈哈知道下場了吧！」

▲▼張藝興唱《年少有為》，李榮浩突然出現。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

或許是因為緊張，張藝興稍微有點走音，不過很快就找回原本曲調，一字一句唱得很小心，唱到副歌，李榮浩從後台走了出來，此時的張藝興仍然專注在歌曲中，完全沒有察覺異狀，直到對方站在他身邊合唱也不覺有異，只有稍微被現場尖叫聲嚇到，就這樣，一直到歌唱完了，側身瞥見一隻手準備搭上他的肩膀，他順勢回頭看，這才發現李榮浩，嚇得往後彈開，反應真實又有趣。