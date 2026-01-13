同意老公「花錢找女人解決」　蕭淑慎小15歲尪梁軒安親回應！

記者黃庠棻／台北報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，最近她登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，大方分享自己的婚姻觀，除了坦承自己已經不給老公碰以外，同時也表示同意對方出去花錢解決。片段播出後，立刻掀起熱烈討論。對此，梁軒安也針對此事做出回應。

▲梁軒安、蕭淑慎夫妻。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安）

先前，梁軒安曾爆出性侵事件，蕭淑慎證實老公「花錢還被告」，直呼很丟臉，但並不生氣，她早就提醒過丈夫「很危險」，但梁軒安不聽，直言「這是你的選擇，你就要自己承擔（後果）。」她也直言，老公出去亂搞，就會叫他「離我遠一點、睡旁邊一點，不要抱我。」、「我早就不想給他碰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梁軒安、蕭淑慎夫妻。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安）

對此，梁軒安被問到蕭淑慎叫他「花錢去外面找女人」且夫妻之間已無性生活，他開玩笑表示「是我不讓她碰吧，我體力太好。」隨後更澄清「這些都是娛樂效果。」

▲梁軒安、蕭淑慎夫妻。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安）

此外，蕭淑慎也在節目上坦言，自己已經停經，人生最遺憾的就是沒有生小孩，老公梁軒安也想要小孩，她也不介意老公「找別人幫你生」，「（小孩）漂亮就帶回來。」認為男人肉體、精神出軌都沒關係，甚至希望老公「趕快被帶走」。梁軒安則說，對蕭淑慎有種莫名的「自以為是的責任」，心裡某些層面還是很依賴她。

▲蕭淑慎。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎KittyHsiao）