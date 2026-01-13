陳念琴私下面曝光！被學弟妹舉動惹怒　當面開罵：我很重視訓練態度

記者孟育民／台北報導

三立都會台全新運動紀實節目《GO FOR GOLD》運科台灣隊即將於1月18日起，每週日於三立都會台首播，陣容包括「拳擊女神」陳念琴、吳詩儀，「空手道國手」文姿云，「輕艇激流國手」張筑涵，以及「棒球名將」周思齊、「反曲弓射箭國手」雷千瑩，陣容一字排開，根本是「國手天團集合」。今（13 日）舉行的首映記者會上，製作人兼主持人屠潔與多位國手同台分享拍攝甘苦，選手們也罕見吐露心聲，直言在關鍵時刻真正撐住自己的，不只是意志力，而是那群「永遠站在鏡頭外的運動科學團隊」。

▲屠潔、陳念琴、文姿云、張筑涵、吳詩儀出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）

拳擊國手陳念琴表示，運動科學對她而言，不僅能提升抗壓能力，也能增加自信。她自認情緒管理不錯，但面對學弟妹在訓練上的態度問題，還是會忍不住「小崩潰」，笑說：「我不常情緒失控，但學弟妹不對，我真的會直接罵，因為我很重視訓練態度。」她也分享，許多時候在溝通與開導後，對方反而會理解到哭出來。

▲陳念琴。（圖／三立提供）



至於大量數據分析是否會影響臨場判斷，吳詩儀則認為，關鍵仍在於選手能否靈活運用，「能不能做到才是真功夫」，尤其比賽中更考驗隨機應變的能力。已離開第一線賽場的文姿云也分享，當年運動科學對她幫助極大，包含每月身體狀況分析，能精準掌握疲勞指數與身體狀況。不過她也提醒，「情蒐」並非適合每一位選手，她曾因過度研究對手，反而在比賽時滿腦子都是對方，忘了自己的節奏，「其實很難控制，每個人都需要一段磨合期。」

而「輕艇激流國手」張筑涵則笑說，自己平時看起來偏I人、屬於慢熱型，但偶爾也會變得很E。她認為運動項目中，體能與技巧缺一不可，屠潔也在一旁補充：「他們訓練完，連輕艇都是自己扛。」被問到選手生涯能走到幾歲，張筑涵笑說輕艇項目年齡限制相對少，「甚至懷孕後也可以再回來比賽」，而她個人目前最大的目標，就是挑戰洛杉磯奧運。