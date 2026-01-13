〈ETA〉導演版一審結果出爐！　ADOR獲賠2230萬

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans所屬公司ADOR，針對曾製作〈Ditto〉、〈ETA〉等音樂錄影帶的廣告製作公司「돌고래유괴단（海豚綁架團）」及導演申宇錫（신우석）提起損害賠償訴訟，一審判決結果出爐，法院判定製作公司須賠償ADOR韓幣10億元（約台幣2230萬元），但駁回對導演個人的賠償請求。

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



首爾中央地方法院民事合議第62庭（審判長李賢錫）13日判決指出，海豚綁架團須向 ADOR支付韓幣10億元（約台幣2230萬元），並加計年利率12%的遲延利息；至於申宇錫導演部分，法院認定其不需負擔損害賠償責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈ETA〉導演版上架引發爭議 雙方各執一詞

本案起因於2024年8月，海豚綁架團將 NewJeans〈ETA〉音樂錄影帶的導演剪輯版（Director’s Cut）上傳至自家 YouTube 頻道。隨後，申宇錫導演表示，ADOR要求刪除相關影片，因此他也將自己經營的非官方粉絲頻道「반희수（Ban Hee-soo）頻道」中所有NewJeans相關影片一併刪除。

對此，ADOR反駁指出，公司「僅針對〈ETA〉導演版影片提出停止上架的要求」，並未要求刪除或中止「Ban Hee-soo頻道」或其他NewJeans相關內容，並指控申宇錫導演散布不實說法。

導演反控名譽毀損 ADOR提告侵權

申宇錫導演則認為，ADOR對外發表「導演版遭無端公開」的立場聲明，已構成名譽毀損，因此對ADOR提出告訴。另一方面，ADOR也主張〈ETA〉等影像著作的所有權屬於公司，認定「海豚綁架團」未經授權公開影片屬違法行為，因而提起損害賠償訴訟。

閔熙珍曾出庭作證：曾有口頭協議

值得注意的是，在本案第三次辯論期日中，前ADOR代表閔熙珍以證人身分出庭，表示〈ETA〉音樂錄影帶導演版另行公開一事，雙方曾有口頭協議，並對ADOR的主張直言「既愚蠢又荒唐」。

目前一審判決已出爐，但相關名譽毀損與後續法律攻防仍未落幕，是否上訴及後續發展，仍有待進一步觀察。