林心如2週後迎50歲生日！親做2道菜「放閃霍建華」笑了：他很好養

記者黃庠棻／台北報導

女星林心如和霍建華結婚9年育有一女，私底下的她平時工作繁忙，仍不時會透過社群記錄生活，先前更曝光自己滷了一鍋豬腳幫丈夫慶生的照片，讓許多粉絲都被夫妻倆甜蜜的互動閃瞎了眼。今（13）日她現身燕窩品牌活動，也分享了一家三口的近況。

▲林心如出席代言記者會。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林心如日前在老公霍建華生日時，特地滷了一鍋豬腳幫忙慶生，坦言丈夫表示「不想去外面吃」，所以一家三口就簡單地在家慶祝，除了豬腳之外她還炒了三杯雞，老公給出「好吃」的超高評價，而生日蛋糕是女兒指定的「雪寶」圖案，她笑說「雖然是女兒指定，但其實是爸爸的生日蛋糕沒錯」。

▲林心如出席代言記者會。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，林心如也坦言自己從疫情期間開始學做菜，老公最愛豆乾肉絲、番茄炒蛋，只要有這兩樣菜色就可以飽餐一頓，甚至可以天天吃一樣的就好，她笑說「他可以天天吃一樣的，算是滿好養的」，女兒則是愛她煮的炒飯、炒烏龍麵，一家人都不太需要華麗的菜色。

▲林心如出席代言記者會。（圖／記者徐文彬攝）

談到做菜，林心如爆料老公自己曾說單身時會煮水餃、泡麵，但結婚多年以來「還沒吃過他煮的，他也不需要煮」，更虧丈夫「他只有幫我倒過水」。即將在1月迎來50歲生日的林心如，被問到慶生規劃時，調皮地對著鏡頭喊話好友「現在還沒有人約喔」，示意周邊好友趕快來邀約她過生日。

▲林心如出席代言記者會。（圖／記者徐文彬攝）

對此，林心如笑說一家三口到年底都很忙，連續慶祝霍建華、女兒的生日後，最後換到她，笑說「以前我很熱愛過生日，但有小孩之後，到我的生日就沒有太大興趣了」，後來頂多跟親友在家附近約吃飯，有幾次老公也會幫忙張羅她的生日派對。

▲林心如出席代言記者會。（圖／記者徐文彬攝）

被問到過年計畫，林心如坦言目前還沒有確定，但一家三口常常在春節假期待在台北，笑說「因為台北最清靜，不會到處都是人」，因為對中南部不熟，也覺得大家會一窩蜂往南部跑，所以過年期朋友會到家裡聚會，有時也會帶小孩到市區走走。