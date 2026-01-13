阿雅18歲開始吃素原因曝光！　「懷孕坐月子照樣吃」30年

記者田暐瑋／綜合報導

阿雅因為長期吃素，引來網友關注，建議她要吃肉來維持身體健康，對此，她透露從18歲就開始吃素，箇中契機則是因為生病的父親。

阿雅透露，自18歲起便開始素食，最初是因為聽聞素食可以許願，為了生病的父親祈福，從那時至今已堅持近30年，甚至在懷孕及坐月子期間也未曾改變這一飲食習慣，並表示自己會定期諮詢營養師，以確保飲食的健康與均衡。

阿雅在回應中提到，自己在懷孕期間和產後恢復階段均保持素食，這不僅是出於個人信念，也是在專業營養師的指導下進行的，她指出素食已成為生活的一部分，並強調這是基於對生命的尊重，認為「動物是兄弟姐妹，吃肉會於心不忍」，進一步推廣「吃對素食」，強調綠葉蔬菜中的硝酸鹽對運動有幫助，並能預防心血管疾病。

此外，植物中的天然抗氧化劑對抗炎症也有助益，只要攝取量均衡，便能提升身體的自然抗炎能力。許多網友對阿雅的素食選擇表示理解和贊同，並分享了自己的素食經驗，「偶爾吃點素也挺好」，並對阿雅的低脂素菜表示讚賞，也有一些人對此表示懷疑。

