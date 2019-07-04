▲李幸倪拍攝新歌MV。（圖／環球提供）

記者關韶文／台北報導

馬來西亞華裔女歌手李幸倪Gin Lee參加各大歌唱選秀節目，被譽為「難得有天份的歌手，接近完美」在香港發行3張粵語大碟、4張粵語EP、1張粵語新歌+精選，屢獲佳績，這次發行首張國語專輯，她開心表示，「這張國語專輯是送給我自己出道的10週年禮物。」

最新主打歌《以愛情的罪名》搶先在電台首播，美式搖滾展現為愛不顧一切的剛烈與堅強，同時也宣洩不甘、咆哮不值，是拯救為愛深陷酷刑的罪人，更是尋找釋放、祈求理解的暢快出口。

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▲▼李幸倪發首張國語專輯。（圖／環球提供）

MV中，李幸倪分飾兩個角色，一個是審判者、一個是囚犯，當她穿上一身特別訂製的火紅審判女王裝，戴上荊棘的后冠，坐上佈滿荊棘的寶座，Gin表示，「寓意愛情雖然美好但也有刺，就像玫瑰一樣，美麗但也有刺，在愛裡面很多時候也是會受傷害的。」更透過特殊化妝，呈現滿身是傷的視覺震撼效果，Gin表示，「身上的傷口做得很逼真，當進入角色後，望著傷口以為自己真的受傷！」

以色彩美學著稱的金曲導演陳映之，透過這個MV想傳遞一個訊息，就是在愛情世界裡面大家都是平等，沒有所謂審判者或是卑微的角色，每人都會因為自己所愛去經歷一些痛苦，經歷痛苦之後會勇往直前。談到陳映之導演，Gin雀躍地說：「好開心可以和導演合作，這次真的得到不少，他拍攝風格偏好明亮多彩，這次能夠營造另類氣氛，確實難得。這種拍攝手法從來沒有在我的MV出現過，所以感覺很新鮮。」