蔡依林超狂！「4次入圍3度得獎」　這3首歌都是年度歌曲

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林以《玫瑰少年》奪下第30屆金曲獎「最佳年度歌曲」，這是她第3次奪獎，也因此一躍成為金曲獎歷年來得獎次數最多的歌手。

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▲金曲頒獎典禮－【年度歌曲獎】蔡依林－玫瑰少年《Ugly Beauty》。（圖／翻攝自Hami Video）

「蔡依林第三次拿到年度歌曲獎」登上微博熱搜排行榜，過去她曾以《今天妳要嫁給我》、《大藝術家》奪獎，綜觀這麼多屆金曲獎，她入圍過4次、得獎3次，獲獎率高達9成，算是「年度歌曲獎」的常勝軍。

▲揭獎時蔡依林心情激動。（圖／翻攝自Hami Video）

這次蔡依林以《玫瑰少年》獲獎，正逢前段時間台灣通過同婚法案，顯得格外有意義，她上台領獎時情緒特別亢奮，在台上侃侃而談：「謝謝侯季然導演告訴我葉永誌的故事，他的故事告訴我們，任何時刻，你都有可能成為少數。任何時刻，你都要記得選擇你自己，支持你自己。」

▲蔡依林在第30屆金曲獎奪下2項大獎。（圖／攝影中心）

隨後在典禮最後奪下「年度專輯」時，蔡依林更是激動到聲音顫抖，她說這是歷年來花最多心思了解自己的作品，她也以過來人的姿態鼓勵女性，「身為一個女性，當妳有聲音，要說出心裡想說的話，一定要大膽說、大膽選擇。」正如呸姊在《Ugly Beauty》找回真實的自己。

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