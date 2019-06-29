網猜「下一對分手是鹿晗」　曬8張「恐怖巧合照」：不合適的緣分都會結束

記者李玟儀／綜合報導

南韓明星夫妻宋仲基、宋慧喬在27日宣布申請調解離婚，同一天，交往4年的范冰冰、李晨也公開坦承分手，中韓兩對重量級CP的情變，讓粉絲一時難以接受。不過同一時間有部分鹿晗的粉絲倒是舉辦抽獎活動，就是希望第3對分手的情侶會是他和關曉彤。

▲8重加持，助鹿晗早日恢單。（圖／翻攝自微博）

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27日當天有則花邊新聞，某位網友挖出李晨3年前曾和宋仲基合照，結果雙雙走上情變道路，彷彿是命運般的巧合，吸引不少網友留言：「緣分，真的是一種奇怪的東西」、「一個離婚、一個分手，真是商量好的。」

▲▼網友蒐集8重加持，助鹿晗早日恢單。（圖／翻攝自微博）

沒想到類似的「巧合預言照片」也發生在鹿晗身上，網友整理了8張照片，表示在鹿晗公開戀情後，周遭的明星反而一對對都分手了，像是合作過電影《盜墓筆記》的井柏然和倪妮分手、馬思純和歐豪分手、《奔跑吧》的李晨和范冰冰分手、鄭愷和程曉玥分手、來賓宋仲基離婚、《擇天記》的古力娜扎和張翰分手、《長城》的景甜和張繼科分手、電影《我是證人》的楊冪離婚。

▲▼8重加持，助鹿晗早日恢單。（圖／翻攝自微博）



網友戲稱有了這8重加持，「不合適的緣分都會趁早結束。」鹿晗粉絲開玩笑表示：「真的等得到這天嗎？等了快2年了。」只不過這只是大眾開玩笑而已，許多歌迷還是尊重鹿晗的決定。

▲8重加持，助鹿晗早日恢單。（圖／翻攝自微博）