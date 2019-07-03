大導勾搭2影后！金馬經典影展牽扯出「影壇醜聞」三角戀

▲「金馬經典影展：義大利電影課」意外牽扯出安娜麥蘭妮（左起）、英格麗褒曼與羅塞里尼的三角關係。（圖／金馬執委會提供）

記者林映妤／台北報導

金馬影展與台中市影視發展基金會合辦的「金馬經典影展：義大利電影課」，包看37部作品的「超級影癡套組」台北場一推出便迅速完售，已經開賣的預售票也吸引許多老影迷、新觀眾朝聖，把握這批「教科書級」的影史經典，大銀幕重現。

除了朝聖經典電影與名導大師，也有不少影迷反映，安娜麥蘭妮、英格麗褒曼、蘇菲亞羅蘭、莫妮卡維蒂、馬斯楚安尼、亞蘭德倫等巨星，也是吸引他們的原因！

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▲▼亞蘭德倫俊美臉龐至今是影迷心中「法國第一美男子」。（圖／金馬執委會提供）





其中義大利新寫實主義的開山宗師羅塞里尼與安娜麥蘭妮、英格麗褒曼兩大影后的三角關係，也在這次片單隱隱呈現而備受矚目。

安娜麥蘭妮在義大利影壇擁有崇高地位，她的演技跟羅塞里尼的《不設防城市》一起改寫了電影史，兩人銀幕上下的交集，眾所皆知。在《愛》這部作品裡，羅塞里尼甚至讓安娜麥蘭妮展現「獨角戲」的能耐，一個人對著電話筒演了半個多小時卻毫不冷場，後半部又從怨婦變成虔誠的牧羊女，展現驚人的演技幅度。

然而羅塞里尼的作品也吸引了奧斯卡影后英格麗褒曼，兩人從惺惺相惜到結為連理，震驚了當時影壇，甚至被視作醜聞，但他們無畏流言蜚語，一連合作了《火山邊緣之戀》、《歐洲51年》和《義大利之旅》，也讓褒曼的形象千變萬化。

在這段期間，安娜麥蘭妮也在維斯康提的《小美人》扮演用心良苦但走火入魔的星媽。雖然情場失意，卻以美國劇作家田納西威廉斯為她量身訂造的《玫瑰夢》拿下奧斯卡影后。巧合的是她下一任得主，竟是和羅塞里尼分手後重回好萊塢的英格麗褒曼，真是人生如戲。

▲▼馬斯楚安尼與蘇菲亞羅蘭是經典銀幕情侶。（圖／金馬執委會提供）





談到義大利影壇最具代表性的銀幕情侶，非馬斯楚安尼與蘇菲亞羅蘭莫屬，兩人合作超過10部電影，其中最膾炙人口的多由狄西嘉所執導，尤其在《昨日今日明日》和《義大利式結婚》一搭一唱、充滿火花的對手戲，膾炙人口。

常因外型豔麗而被誤以為花瓶的蘇菲亞羅蘭，其實是個不折不扣的演技派，她可以是《拿坡里黃金》露肩叫賣的披薩西施，也可以是《烽火母女淚》強悍堅毅的母親，她不僅以此片拿下坎城影后，更成為以外語片贏得奧斯卡最佳女主角的第一人。而有「義大利金童」、「拉丁情人」之稱的馬斯楚安尼，演技千變萬化，在傑米的經典喜劇《義大利式離婚》演個令人恨得牙癢癢的「渣男」，到維斯康提的《白夜》卻變成為愛瘋狂的異鄉人，在費里尼震古鑠今的《生活的甜蜜》和《八又二分之一》中，更是風流倜儻、魅力無窮。

▲▼蘇菲亞羅蘭外型美艷，其實是演技派。（圖／金馬執委會提供）





剛在坎城影展獲頒終身成就獎的法國男星亞蘭德倫，拜義大利電影事後配音之賜，得以打破語言隔閡，演出維斯康提的《洛可兄弟》，在大師的打造下，情深義重的洛可，性格完美得一如他俊朗的外表，而有「影壇第一美男子」的封號，即使在《浩氣蓋山河》變成獨眼龍，一樣帥氣逼人。

亞蘭德倫也在安東尼奧尼的《慾海含羞花》飾演熱情大膽的股票經紀人，與莫妮卡維蒂展開一段疏離不安的情感。以「冷豔」出名的莫妮卡維蒂，是安東尼奧尼全盛時期的繆思，兩人合作的愛情三部曲《情事》、《夜》、《慾海含羞花》，不僅將莫妮卡維蒂推上國際影壇，她看似厭世卻充滿吸引力的臉龐，也成為安東尼奧尼作品中最具代表性的一張臉。



「金馬經典影展：義大利電影課」，台北場映期為7月26日至8月15日在台北新光影城放映，台北場預售優惠熱賣中；台中場映期則於8月15日至26日在台中新光影城放映，7月27日舉辦選片指南，7月31日正式售票。