唐綺陽運勢／天秤可能舊情復燃！雙子「小心說錯話」射手有機會升官
文／唐綺陽
【唐綺陽星座運勢週報 1/12-1/18】
星象影響：海王雙魚衝刺、金星進水瓶
本週海王雙魚衝刺，詐騙與秘密事件陸續浮上檯面，頭腦清晰、事態逐漸明朗，要注意睡眠狀況，避免逃避現實或事物成癮而造成傷害。金星進水瓶，大眾、民意市場成為焦點，水瓶座更顯討喜、受歡迎，未來科技發明、創新風格，受到大眾青睞。
12星座個別影響：
雙子：瑣事繁多需注意規劃，感情當心說錯話惹麻煩
處女：避免過勞注意身體健康，感情別把責任全攬身上
天秤：工作面對合作關係結束，感情卻有復燃的可能性
天蠍：合作不順宜單打獨鬥，感情顯得冷淡讓人難靠近
牡羊：事情按部就班穩定推進，感情需實際付出經營關係
金牛：易陷兩難局面要務實抉擇，感情總錯過彼此需多協調
巨蟹：受女性長輩關照、壓力大，感情關心過度反成負擔
獅子：勿逞強、凡事順勢而為能推進，感情放輕鬆更有魅力
射手：工作有掌權或升官的機會，感情氣場強勢你說了算
魔羯：工作可安心依賴合作夥伴，感情適合談婚姻與承諾
水瓶：說出想法可獲得他人支持，感情走療傷、溫柔路線
雙魚：長輩、貴人帶來助力，感情有機會遇到成熟型對象
