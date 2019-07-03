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馬志翔「沒避孕」想拚2個！鳳小岳帶3歲兒逛市場風靡婆媽

▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

▲▼馬志翔、鳳小岳出席月餅活動記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

記者林映妤／台北報導

馬志翔、鳳小岳3日出席中秋節伴手禮代言活動，首度以導演、演員關係合作拍攝廣告，今大首播，畫面頗感人。馬志翔去年新婚，被在場眾人催生小孩，他坦言和老婆沒避孕，不過現階段肚皮沒消息，夫妻倆都是愛小孩的人，希望能生2個，希望小朋友能有手足。

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早已有3歲半兒子的鳳小岳則開心分享爸爸經：「早上兒子才對我說：『爸爸我會講話了』！」其實今早他才帶著兒子去菜市場採買，父子倆很受婆媽歡迎，還有人送上饅頭。鳳小岳透露兒子現在超愛問「為什麼」，還會童言童語：「爸爸你需要工作，我需要看卡通。」他講起來都會心一笑：「我蠻想跟他說，老爸也是幹這行的。」

▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

▲▼鳳小岳透露兒子最近愛問為什麼。（圖／記者張一中攝）

▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

鳳小岳去年忙拍陸劇《AI在西元前》及電影《希望島》，長期在外工作他也坦承過程不好受，「想一個人想到心痛，飛出去才感受得很明顯，但我又不喜歡視訊，只能忍到趕快回家。」現在要努力調配工作與家庭的時間分配。

▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

▲▼馬志翔新婚被催生子。（圖／記者張一中攝）

▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

至於馬志翔執導新片《林森北路》目前已進入劇本階段，今年也會主演一部新片。曾和他合作過《KANO》等片的魏德聖最近則在籌備史詩大片《豐盛之城》，「我光看劇本就覺得很厲害！」更夢過自己去探班，親見魏德聖演出大軍領袖，結果魏導隔天傳訊息告訴他，自己正好昨天在寫那場分鏡，讓他直呼心有靈犀。

▲▼郭元益X鳳小岳X馬志翔「心的溫度」首映暨秋節客製化品評會。（圖／記者張一中攝）

▲馬志翔、鳳小岳首度合作拍廣告。（圖／記者張一中攝）

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