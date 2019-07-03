這演出陣容太誇！　滅火器＋李千那＋李英宏＋黃妃...還有國寶級藝人！

記者蔡琛儀／台北報導

籌備許久的公視台語台即將於本週六於基隆市海洋廣場盛大舉行開台典禮，本次典禮由火氣音樂承辦，滅火器主唱楊大正擔任活動統籌，以「台語開港、做陣出帆」作為活動核心主題，並邀請到音樂人陳明章與公視台語台主播吳國禎合作、國寶級楊秀卿與新世代DJ PUZZLEMAN的跨領域演出、黃妃與布袋戲cosplay、詩人吳晟與兒子吳志寧、鄭宜農的驚喜合體，以及樂團滅火器的台語搖滾演出、李英宏和李千那的台語情歌對唱，陣容相當豐富。

▲▼滅火器主唱楊大正擔任典禮活動統籌，邀請到黃妃等人來演出。（圖／火氣音樂提供）

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楊大正表示，這次規劃台語台開台典禮的概念有兩個面向，第一是希望展現台語從過去被政府打壓的年代，到現在成為流行音樂其中一個典範之中的多元演變，所以邀請了吳國禎以及陳明章以民謠音樂的方式展現台語歌謠過去到現在的演變史，並將楊秀卿老師的傳統唸歌與現代的DJ演出作了結合，最後再由滅火器樂團以及李英宏、李千那帶來現代台語搖滾以及台語情歌對唱的新生代詮釋。

▲▼鄭宜農、吳晟和吳志寧父子。（圖／火氣音樂提供）

第二個面向則是希望展現台語歌曲呈現的多元方式。因此準備了從傳統唸歌、台語搖滾、台語民謠、台語詩到現代台語對唱情歌與布袋戲等等多面向的元素，希望透過短短的開台典禮，可以帶大家了解台語歌曲的多樣性。

▲▼李英宏和李千那。（圖／火氣音樂提供）