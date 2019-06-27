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「嫩版周潤發」拋開包袱出櫃　不倫有婦之夫「當上同志幫首領」

記者蕭采薇／綜合報導

取材真人實事的菲律賓電影《刑男監獄日誌》（Best. Partee. Ever.）敘述含金湯匙出身的富家子弟鋃鐺入獄，體會最黑暗底層的生活，卻也拋開包袱出櫃作自己，最後成為獄中同志幫老大保護獄友人權。本片由神似年輕周潤發的菲律賓男星JC德維拉（JC de Vera）主演，首度飾演同志角色大展精壯身材、與收放自如的內心戲。

▲▼《刑男監獄日誌》菲律賓男星JC de Vera神似年輕周潤發。（圖／杰德影音）

▲《刑男監獄日誌》JC de Vera神似年輕周潤發。（圖／杰德影音）

《刑男監獄日誌》敘述原本夜夜笙歌的上流型男因被密報販毒遭起訴入獄，狼狽淪為階下囚「刑男」，從一開始的菜鳥受欺負嚐盡現實世界冷暖，到後來漸適應獄中生活，反而擺脫名門壓力在獄中公開出櫃，和家有妻兒的猛男獄友萌生愛意展開斷背情，更獲得獄友一致愛戴推選為同志幫首領，維護獄中同志族群人權與生存空間，使他從原本對家人唯命是從只懂享樂的小兒子，成為展現領導才能幫助弱勢的幫派老大。

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▲▼《刑男監獄日誌》菲律賓男星JC de Vera神似年輕周潤發。（圖／杰德影音）

▲《刑男監獄日誌》敘述富家子弟鋃鐺入獄。（圖／杰德影音）

本片不僅揭露菲律賓的毒品問題，也呈現同志在獄中所面臨的危險，包括跨性別者遭受強暴、因不安全性行為而感染HIV、受到獄中自行訂立的不當懲罰等等，試圖令社會重視同志服刑者的人權。

▲▼《刑男監獄日誌》菲律賓男星JC de Vera神似年輕周潤發。（圖／杰德影音）

《刑男監獄日誌》敘述富家子弟鋃鐺入獄，和獄友發展出斷背情。（圖／杰德影音）

飾演男主角的JC德維拉踏入菲律賓影視圈超過十年，因亮眼外型受到矚目。酷似年輕時期的周潤發的他，在《刑男監獄日誌》中首度突破飾演同志角色，背部全裸展露翹臀，更將角色諸多轉折的心態轉換詮釋得十分到位。本片也令德維拉的演藝事業更上層樓，獲得菲律賓奎松市影展最佳男主角，並入圍菲律賓電影星獎年度電影男演員。

▲▼《刑男監獄日誌》菲律賓男星JC de Vera神似年輕周潤發。（圖／杰德影音）

▲《刑男監獄日誌》敘述富家子弟鋃鐺入獄。（圖／杰德影音）

《刑男監獄日誌》是導演HC楊保（HC Yambao）的首部長片，他在紐約電影學院就讀電影製作，曾拍過菲律賓政府宣導短片、擔任電視製作及行銷顧問，並師從坎城影展獲獎菲律賓名導布里蘭特曼多薩（Brillante Mendoza），呈現菲律賓最真實生猛的社會真相，並批判自己出身的上流階級的虛偽面貌。《刑男監獄日誌》6月28日本周五於GagaOOLala影音平台獨家上架首播。

▲▼《刑男監獄日誌》菲律賓男星JC de Vera神似年輕周潤發。（圖／杰德影音）

▲《刑男監獄日誌》JC de Vera神似年輕周潤發。（圖／杰德影音）

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刑男監獄日誌, JC德維拉, JC de Vera, 嫩版周潤發, 年輕版周潤發

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