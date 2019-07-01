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沈玉琳曝「演藝圈潛規則」嚇壞葉星辰　夏語心被虧：老妹不討喜！

記者李欣容／綜合報導

沈玉琳的網路節目《玉琳哥！來代班》近來到《男神時代》劇組探班，他和陳育涵化身工作人員，體驗一日拍攝，以前曾是製作人的他，笑說，「很久沒下海了。」沈玉琳還在現場開玩笑爆料演藝圈潛規則，葉星辰還真的相信，讓他哭笑不得。

▲▼ 沈玉琳一臉真摯彩排《男神時代》橋段 。（圖／東森提供）

▲沈玉琳不斷開玩笑，葉星辰（左1）都相信。（圖／東森提供）

沈玉琳先跟著場務扛道具、整理器材，大熱天忙進忙出被操到不行，本身也是從幕後工作人員、慢慢升任製作人的沈玉琳說，「我太久沒『下海』幹粗活了，一整天這樣折騰下來還真的是受不了。」

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▲▼ 沈玉琳一臉真摯彩排《男神時代》橋段 。（圖／東森提供）

▲沈玉琳一臉真摯彩排《男神時代》橋段 。（圖／東森提供）

他還跟導演要求讓他導一段，先問是「文戲還是吻戲」，沒想到導演開玩笑喊，「吻戲我就自己處理了。」

沈玉琳看著葉星辰，「你看就跟你說演藝圈有潛規則。」演藝資歷尚淺的葉星辰還真的聽得一愣一愣，搞得沈玉琳掰到自己受不了，大喊，「這些是玩笑，我才不會幹這種事！」引起全場一陣大笑。

正當沈玉琳帶著飲料請大家喝，夏語心戳破他，「這又不是你買的！」讓沈玉琳演不下去，「我就說老妹不討喜！」葉星辰才恍然大悟，「我本來還想說謝謝的。」

▲▼ 沈玉琳一臉真摯彩排《男神時代》橋段 。（圖／東森提供）

▲沈玉琳探班《男神時代》。（圖／東森提供）

謝佳見、劉書宏本來休假，也特別到現場和大家共襄盛舉，陳育涵和沈玉琳的助理搶著跟他們握手，陳育涵開心喊，「要來《男神時代》我超期待，沒想到男神卻沒戲，我還很傷心想說碰不到了，有種失而復得的感覺。」

台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心主演，並將於台視7月6日起、東森綜合台7月7日，每周六日晚間十點播出。

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關鍵字

沈玉琳, 男神時代, 劉書宏, 謝佳見, 夏語心, 葉星辰, 陳育涵

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