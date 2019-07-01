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蕭秉治倒數開唱！備戰狀態曝光　「270度大螢幕」給驚喜

記者盧薇淩／台北報導

蕭秉治將於7月6、7日在台大綜合體育館一樓舉辦「2019凡人MORTAL巡迴演唱會」，對他來說，是他回歸本名浴火復出的首次售票演唱會，也是他第一場個人大型演唱會。演唱會進入倒數5天，蕭秉治用盡全力備戰，除了演唱會歌單調整再調整、歌曲編曲一編再編，甚至連舞台配置也一再緊盯，打造三面大螢幕270度全影觀影，無論坐在任何位置都能無死角感受。

▲▼蕭秉治開唱倒數 。（圖／相信音樂）

▲蕭秉治開唱倒數 。（圖／相信音樂）
 
蕭秉治說：「我想透過演唱會展現我人生不同階段的經歷，也希望大家能找到屬於自己的人生故事。」演唱會搭配新專輯《凡人MORTAL》以「凡人蕭秉治」為主軸，結合蕭秉治創作過膾炙人口的作品，包括MP魔幻力量時期的歌，以及寫給別人的歌，透過情感豐沛歌聲感受蕭秉治對音樂的喜愛，走進他的人生經歷，尋找自己的人生故事。
 
由於演唱會歌曲做了大幅度的變化，除了邀請好友山地人一起改編，自己也提出了很多想法，蕭秉治不斷地一改再改、一編再編，超過了原本交件日期，甚至連練團也不放過修改機會，就為了帶給歌迷最完美的作品，蕭秉治信心滿滿地說：「這次演唱會唱以前的歌，而且改編蠻多的，肯定會讓大家有驚豔的感覺，希望歌迷會喜歡！」

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▲▼蕭秉治將開演唱會 。（圖／相信音樂）

▲蕭秉治將連開兩場演唱會，270度大螢幕曝光。（圖／相信音樂）
 
首次獨自連開二場演唱會，為練就充沛體力，他也緊鑼密鼓上健身房，每週找健身教練報到三至四次，跑步練肺活量，抗力球強化核心肌群，讓他能量滿滿的應戰。「2019凡人MORTAL巡迴演唱會」7月6、7日將在臺灣大學綜合體育館一樓登場，7月7日僅剩零星票券。

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