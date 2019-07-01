D.O.正式入伍「暖送粉絲驚喜禮物」　金秀賢退伍：1年8個月沒人來懇親過

記者張筱涵／綜合報導

以韓劇《來自星星的你》在亞洲爆紅的金秀賢終於在1日正式退伍，同時透露了戲劇作品計畫外，當兵的這段期間竟然都沒有半個人去懇親，原因曝光後才知道原來是他的貼心！

▲金秀賢1日退伍。（圖／視覺中國CFP）

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金秀賢1日上午在京畿道坡州市臨津閣平和前正式退伍，不只吸引大批粉絲和媒體前來迎接，他見到大家的時候也是露出招牌笑容還高舉雙手，看起來超級開心。他受訪時透露當兵這段期間都沒人來懇親過，正當在場人驚訝時，才跟著解釋主要因為當兵地點太偏僻，所以直接就先請親朋好友們可以不用來也沒關係，至於演藝作品的計畫將會先休息，明年才正式回歸。

另外，韓團EXO成員D.O.（都敬秀）也在同天以陸軍身分當兵去，低調的他完全以對外不公開的方式報到兼入伍，雖然會讓粉絲感到可惜沒辦法去送他，但其實早就準備好意義非凡的禮物，就在1日南韓時間晚上6點會發佈單曲《That’s okay》，就像在跟粉絲說「一切都會沒事的，不用擔心」了一樣。

▲▼D.O.將在1日入伍並送粉絲單曲禮物。（圖／翻攝自EXO臉書、韓網）

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