金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

記者潘慧中／綜合報導

第30屆金曲獎29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持。目前準備頒發的是評審團獎，原以為評審團主席陳珊妮會直接上台頒獎，沒想到鏡頭一轉到台下，網友全笑瘋了。

►【第30屆金曲獎得獎名單】看這裡

►金曲獎／盤點紅毯3醜！ 王艷薇「平底鞋登場」網看傻：根本拖鞋

請繼續往下閱讀...

▲▼LuLu模仿陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）



當旁白唸出「歡迎評審團主席陳3妮」時，不少觀眾都冒出黑人問號，應該不可能會出現口齒不清的情況，直到鏡頭轉到台下才發現是Lulu扮裝成陳珊妮的模樣，短髮高冷模樣唯妙唯肖，掏出事前準備好的眾多專輯，甚至被搞笑抽走自己的專輯，憋笑趣味的橋段引來眾多好評。

►金曲獎／鄧紫棋高音飆「10分鐘KTV夯爆組曲」！ 鐵肺快嘴Rap秒炸全場

►金曲獎／盤點紅毯6美！艾怡良破尺度「中門大開」…網瘋讚：很會選衣服

▲▼LuLu引人發笑。（圖／翻攝自Hami Video）



►更多【第30屆金曲獎】相關新聞

Lulu一臉正經地說，今天一早進場就被要求交出手機，主辦單位似乎深怕得獎名單提早外洩，最後，背景傳出馬桶沖水聲，她順利接話歡迎陳珊妮出場，本尊上台頒獎時就說：「我真的是這樣嗎？對你們太失望了。」似乎還有小憋笑，開玩笑一席話逗得全場哈哈大笑。

▲本尊陳珊妮忍不住笑了。（圖／翻攝自Hami Video）



►決戰金曲30填字王大挑戰﻿