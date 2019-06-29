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金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

記者潘慧中／綜合報導

第30屆金曲獎29日隆重登場，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑主持。目前準備頒發的是評審團獎，原以為評審團主席陳珊妮會直接上台頒獎，沒想到鏡頭一轉到台下，網友全笑瘋了。

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▲▼金曲頒獎典禮－LuLu黃路梓茵模仿陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）

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▲▼LuLu模仿陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－LuLu黃路梓茵模仿陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）

當旁白唸出「歡迎評審團主席陳3妮」時，不少觀眾都冒出黑人問號，應該不可能會出現口齒不清的情況，直到鏡頭轉到台下才發現是Lulu扮裝成陳珊妮的模樣，短髮高冷模樣唯妙唯肖，掏出事前準備好的眾多專輯，甚至被搞笑抽走自己的專輯，憋笑趣味的橋段引來眾多好評。

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▲▼金曲頒獎典禮－LuLu黃路梓茵模仿陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼LuLu引人發笑。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－LuLu黃路梓茵模仿陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）

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Lulu一臉正經地說，今天一早進場就被要求交出手機，主辦單位似乎深怕得獎名單提早外洩，最後，背景傳出馬桶沖水聲，她順利接話歡迎陳珊妮出場，本尊上台頒獎時就說：「我真的是這樣嗎？對你們太失望了。」似乎還有小憋笑，開玩笑一席話逗得全場哈哈大笑。

▲▼金曲頒獎典禮－【評審團獎】陳珊妮。（圖／翻攝自Hami Video）

▲本尊陳珊妮忍不住笑了。（圖／翻攝自Hami Video）

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