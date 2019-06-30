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林俊傑終於回LULU訊息！金曲獎後秒發：沒有不理妳　去年沒回信真相揭曉

記者李湘文／綜合報導

藝人LULU在第30屆金曲獎擔綱主持人，以各種幽默橋段串起整場典禮，其中一段直接穿「QR Code」T恤上台，半強迫艾怡良掃碼加LINE，還大爆去年跟林俊傑交換LINE之後，發訊息給對方一直沒收到回信：「在這邊呼籲林俊傑趕快回我的LINE！」沒想到一下台，竟真的收到JJ的訊息啦！

▲▼金曲頒獎典禮－LuLu 黃路梓茵後台。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼金曲頒獎典禮－LuLu 黃路梓茵後台。（圖／翻攝自Hami Video）

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▲LULU在金曲獎後台開玩笑逼艾怡良加LINE，還爆料去年傳訊息給林俊傑沒得到回覆。（圖／翻攝自Hami Video）

LULU今（30日）才說出真相，去年交換聯絡方式後，其實林俊傑是有回覆訊息的，只是自己太害羞，「那時候他在巡演，我真的不敢再繼續打擾他，然後就一年過去了……」她在金曲獎上設計這個橋段也只是開玩笑，沒想到典禮結束之後，半夜一看訊息，林俊傑竟真的傳訊息來澄清：「我沒有不理妳啦！」

▲林俊傑終於回LULU訊息。（圖／翻攝自臉書／林俊傑 JJ Lin）

▲▼林俊傑終於回LULU訊息。（圖／翻攝自臉書／林俊傑 JJ Lin、Lulu 黃路梓茵）

▲林俊傑終於回LULU訊息。（圖／翻攝自臉書／Lulu 黃路梓茵）

沒料到真的收到訊息，LULU連忙回覆：「居然釣出真正的JJ！抱歉抱歉，開個玩笑，希望你不要介意！」不過林俊傑大方表示理解：「我知道，OK的！昨晚辛苦了！」讓LULU超開心。她笑說：「有幸主持金曲30可以重拾我與俊傑的聯繫，實在是一件幸福的事～」沒想到開個玩笑，竟真的得到了回覆。

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