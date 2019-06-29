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孫安佐爆聯邦監獄潛規則！　「床上放這東西」千萬別吃：會被肛

記者李湘文／綜合報導

星二代孫安佐認真經營YouTube頻道，28日推出新影片《監獄潛規則 你所不知道的聯邦監獄…》，分享2018年在美國聯邦監獄待了9個月的見聞。他透露幾個在監獄要注意的事項，例如有些食物吃的時候要小心，免得會被當成有「其他意圖」。

▲孫安佐曝光獄中照片。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐曝光獄中照片。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐曝光跟獄友的照片。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

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孫安佐以短劇方式演出監獄生活，若不想被認為有色情的意圖，就千萬不要「揪人練腿」，也避免直接吃香蕉等棒狀食物；如果看到床上有巧克力，更不要傻傻地拿起來吃，「會被肛。」

▲孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲孫安佐分享監獄潛規則，看到床上的巧克力不要吃。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

此外，監獄裡面有2種人容易成為公敵，一種是蘿莉控，萬一被人知道這種喜好，「後果會很慘。」另外一種則是抓耙仔，所以沒事千萬不要問東問西。

4分鐘的影片略帶幽默性質，但孫安佐透露影片重拍2次，甚至剪輯也花費2個多月，「我從來不認為進監獄是件很光榮的事，但我覺得至少這是一個寶貴的經驗，於是我決定分享給大家，也謝謝大家支持。」

▲孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

▲孫安佐分享監獄經驗。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）

事實上，孫安佐先前跟館長一起開直播，就透露過監獄跟電影演的不一樣，並不像想像中可怕，也沒有因為是亞裔而遭到歧視。他在回答粉絲問題時，也說過跟獄友之間的關係不錯，「你尊重別人，別人也會尊重你。」平時還會跟著其他獄友一起團練身體。

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