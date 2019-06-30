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Lulu「QR Code」直接穿上身！　網友狂掃加Line「條碼真相公開」

記者潘慧中／綜合報導

第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋順利落幕，功臣之一莫過於獨挑大樑的主持人Lulu（黃路梓茵），無論是口條或串場橋段都讓人印象深刻，此外，當晚造型同樣引起不小話題，其中一件印有QR Code的T恤更是吸引觀眾拿手機在電視機前狂掃！

▲▼Lulu「QR Code」直接穿上身！（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu把「QR Code」直接穿上身！（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

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Lulu在典禮中換了不少套戰袍，其中一套是她身穿印有QR Code的白T，俐落地紮進去牛仔褲，搭配寬版腰帶鮮紅色尖頭高跟鞋，繫出纖細腰身，隨興中又不失時髦，「哎唷，去年林俊傑被我騷擾得很拍謝，今年要到歌后的Line啦！」

▲▼Lulu「QR Code」直接穿上身！（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu的穿搭引發討論。（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

▲▼Lulu「QR Code」直接穿上身！（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

這件T恤一入鏡，立刻吸引不少網友試圖拿手機掃QR Code，但Lulu社群網站的留言區滿是一片哀嚎聲，「掃不到嗚嗚」、「根本掃不到啊」、「我也想要加Lulu的Line啦」、「我真的對著電視狂掃耶！」不過，這並非Lulu的通訊軟體QR Code，而是衣服品牌的資訊。

▲▼Lulu「QR Code」直接穿上身！（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

▲網友反應。（圖／翻攝自 Instagram／sunnygirl800424）

此外，更加引發好評的莫過於Lulu模仿陳珊妮的橋段，旁白當時唸出「歡迎評審團主席陳3妮」時，不少觀眾都冒出黑人問號，直到鏡頭轉到台下才發現是Lulu扮裝成陳珊妮的模樣，短髮高冷模樣唯妙唯肖，掏出事前準備好的眾多專輯，甚至被搞笑抽走自己的專輯，趣味橋段引發哄堂大笑。

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