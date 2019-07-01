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Selina半夜IG首發聲！　背對鏡頭「眼神超自責」金曲漏網畫面曝光

記者潘慧中／綜合報導

S.H.E在第30屆金曲獎合體演出，以《美麗新世界》開頭、《十七》結尾，勾起不少網友的青春回憶，但Selina（任家萱）高音唱得有些吃力的情況，讓粉絲都很擔心她的喉嚨，事隔1天，她1日凌晨首度在社群網站發聲了。

▲▼Selina半夜IG首發聲！（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

▲Selina半夜在IG首發聲，引來不少圈內好友留言鼓勵。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

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Selina半夜1點多在Instagram寫下想對好姊妹說的話：「世界再大，只要牽著妳們，我就擁有了全世界。」即便已經是深夜時分，金曲獎主持人Lulu（黃路梓茵）看了也浮出水面給予鼓勵：「最漂亮的那種。」並附上好多顆愛心符號。

▲▼Selina半夜IG首發聲！（圖／翻攝自YouTube／ 2019 GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 ）

▲▼金曲獎播出的畫面並沒有拍到Selina的表情。（圖／翻攝自YouTube／2019 GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

▲▼Selina半夜IG首發聲！（圖／翻攝自YouTube／2019 GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

值得一提的是，當S.H.E演唱完《十七》轉身牽手時，鏡頭只有單方面捕捉到Ella（陳嘉樺）、Hebe（田馥甄）溫暖看著Selina的畫面，但從Selina 1日曬出的照片中，可以看到背對鏡頭的她早已淚眼汪汪，眼神充滿感謝卻又似乎帶點自責，讓粉絲看了好心疼。

▲▼Selina半夜IG首發聲！（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

▲▼Selina曝光當晚鏡頭沒拍到的畫面。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

▲▼Selina半夜IG首發聲！（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）

據了解，Selina當晚下台後忍不住爆哭，「真心唱《十七》這首歌時，是每次唱都忍不住感動的，這次當然更有感覺，一開始知道3人不是站在一起唱，頓時沒有安全感，很慌，是姊妹給我力量讓我知道我們背後永遠有彼此的支持。」

對於Selina嗓音狀況，經紀公司表示：「Selina目前聲音還在恢復當中，為了金曲30、以及S.H.E粉絲這次一定要合體演出，謝謝大家關心，會持續認真上課調整到更好的狀態。」不管表現如何，Selina會繼續上歌唱課，努力調適做到最好狀態。

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關鍵字

S.H.E, Selina, Ella, Hebe, 金曲獎

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