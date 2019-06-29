金曲獎／艾怡良圓夢了！　偷蹭Jolin手臂驚呼：太粉嫩

記者蔡琛儀／台北報導

艾怡良在今年金曲獎入圍五項，其中由她親自作詞作曲的《Forever Young》更是呼聲超高，果然讓她首先摘下她最想拿到的最佳作曲人獎，讓她忍不住在台上哽咽噴淚；艾怡良之前就曾說過這次金曲獎最想做的事情，就是摸蔡依林的手臂，她笑說今天一入場就和坐隔壁的Jolin興奮打招呼：「姐！」Jolin則冷靜的回：「你好！」艾怡良仍掩不住興奮：「沒事，我只是想打招呼。」讓Jolin忍不住笑開懷。

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▲艾怡良拿下最佳作曲人獎。（圖／攝影中心攝）

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她笑說知道Jolin今天身懷超級任務，因此不敢過度打擾她，但後來她趁著開場陳奕迅表演嗨歌，大家都在扭動身體時，又趁機蠕動身體靠上去蹭了一下，讓她直呼：「真的好粉嫩！不愧是天后。」隨後又俏皮說：「不要告訴她哦！」

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這首歌原本是她寫給彭佳慧，但因緣際會上歌后沒唱，被她自己拿回來唱，「但後來這首歌發行過後，她也跟我說很開心我自己唱了這首，所以我等下一定要跟她分享（喜悅）。」她上台時雖然差點落淚，但在上台前就把眼淚止住，「我一上台就看到A-Lin姐（頒獎人），她也是一直鼓勵我，對我來說，剛剛站上台就是有被包容被諒解的心情。 」也說拿到最佳作曲人獎，大大鼓勵了她能繼續創作下去。

艾怡良相隔2年發行創作專輯《垂直活著，水平留戀著。》，除了入圍最佳作曲人、國語專輯獎，還有眾所矚目的國語女歌手獎，這也是她繼奪下第28屆金曲獎國語女歌手後，二度角逐歌后寶座。



此張專輯封面為艾怡良的手比出兩個L的手勢，做出一個像是照相框的造型，雙L分別代表Live活著、Love留戀著。而平常因爲工作忙碌，艾怡良較少有時間可以跟家人聚在一起，過年算是唯一大家可以團聚好幾天的機會，如果能把每ㄧ年的年夜飯圍爐畫面都留下來，紀錄著桌上的菜、家人的微笑，都有著生命在流動著的微妙變化，這是艾怡良想記住的曾經。

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